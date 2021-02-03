Антиковидные меры в Псковской области продлят до 16 февраля

15:14, 03 февраля 2021, ПАИ

До 16 февраля продлят основные антиковидные меры в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если кривая статистика не пойдёт вверх, то перейдём к следующему этапу снятия ограничений», - отметил глава региона.

В частности, на оперштабе поднимался вопрос снятия режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Заполняемость театров и филармонии хотят увеличить с 25 до 50%, а экскурсионные группы – до 25 человек.

Также региональные власти рассматривают возможность отменить обязательный перевод на «удалёнку» 30% сотрудников.