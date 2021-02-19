Ищем мультипликаторов и встреча с путешественником, побывавшим в 70 странах мира. Это новый выпуск «Хорошего дайджеста»
Доброй ночи, полуночники! 18 февраля отброшено временем назад. Но остались в памяти события этого дня, о которых вам сейчас раскажет «Хороший дайджест». Поехали!
Начнём с того, что народный календарь при морозе 18 февраля предвещает сухое и жаркое лето. То мокро, то морозно, а уже хочется тепла, правда? Ехать куда-то катастрофически не хватает времени. Хотя, главное, захотеть! Сегодня ПАИ рассказывало о встрече с человеком, который побывал в 70 странах! Вот это мотивация!
И если говорить о путешествиях, то надо сказать, что в свет вышел новый том Энциклопедии путешествий Русского географического общества. А преподаватели ПсковГУ стали его соавторами. Теперь путешественники получат самую проверенную информацию, поскольку она будет проистекать с самой земли Псковской.
Сегодня все средства массовой информации только и говорили о презде премьер-министра в наш регион. В дайджесте мы лишь скажем, что Михаил Мишустин обратил внимание на проблемы со связью в небольших деревнях и посёлках Псковской области. А это значит, что может вырасти качество сотовой связи, да и интернет шагнёт в глубинку. Чем не отличная новость?
В Пскове вчера раздавали еду всем желающим. Россия всё-таки северная страна, не Африка, где можно протянуть руку и сорвать банан. Поэтому это хорошая новость.А так же хорошо, что в Пскове стало меньше аварий в системах жизнеобеспечения. По той же причине. Не Африка. Холодно...
Конкурс мульфильмов проводит Пушкинский заповедник. Если вы умеете мультиплицировать (вот это глагол!), мультиплицируйте на здоровье и радость другим - высылайте свою работу. В России школа мультпликаторов очень сильная. Netflix для различных стран закупает «Смешариков» , «Машу и Медведя» «Фиксиков»... Значит умельцы сохранились! Чем вы хуже? Нет таланта? Неправда. Себя можно найти буквально во всём! Например в Псков на днях приезжает художник-псевдореалист (это не ругательство!) Вадим Соловьёв. Посмотрите его работы в Instagram! Мы были впечатлены. И тогда вы точно поймёте, что любое искусство - это просто преломление окружающего мира через систему своих собственных взглядов.
Посмотрим, что ещё интересного было на ленте ПАИ... Вот! Единую цифровую платформу службы занятости создадут на базе портала «Работа в России». Если всё получится так, как задумали, то география не будет препятствием для получения работы. И наконец, Роструд объявил шесть рабочих дней на этой неделе. Но есть и приятный момент: в субботу короткий рабочий день! Поэтому не удивляйтесь появлению «Хорошего дайджеста» в ночь с субботы на воскресенье. Мы ничего не расскажем о роботе-коте, который может пукать. Это вам на десерт, посмотрите сами. Пока!