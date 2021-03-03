Деньги на подарки женщинам и прелести онлайн-праздника – в «Хорошем дайджесте»

00:59, 03 марта 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто ещё не спит!

С вами «Хороший дайджест», и мы сейчас пробежимся по самым интересным и замечательным новостям минувшего дня. Готовы?

На 82 % вырос индекс свободных денег у россиян.Это та самая разница между доходами домохозяйств и тратами на необходимые товары и услуги. Новость должна обрадовать наших прекрасных женщин. Выходит, у мужчины появятся деньги на букет, даже если их вовсе не было! Как бы он не упирался. К тому же на 8 Марта РЖД снизило цены на билеты. Если придёт без подарка, вы ему билет и купите куда подальше, но за гораздо меньшие деньги... Чувствуете? Праздник во всём!

Михаилу Сергеевичу Горбачёву стукнуло 90 лет. И он, сам того не подозревая, подкинул отличную идею для реализации всех праздников! Он отмечал свой юбилей в Zoom. Такая же штука, как Skype, только подключать для разговора можно одновременно большее количество человек. Все тридцать три удовольствия сразу при таком праздновании! Загибайте пальцы! Встречать друзей не надо? Не надо. Готовить на такую ораву не нужно? Не нужно. Развозить пьяненьких гостей тоже не надо. Посуда не будет грудиться в раковине. Сплошные плюсы! Возьмите на вооружение: праздник, который онлайн, переплюнет по комфортности любое офлайновое торжество. «Хороший дайджест» и Михаил Сергеевич ерунды не посоветуют!

По ушедшему дню можно было, говорят, предсказывать погоду на лето. А денёк был тёплый. Вот и мы будем надеяться на народный календарь и предстоящие летние месяцы. Чтоб не подкачали!

В Пскове проходил рейд. Полиция проверяла соблюдение масочного режима. Предупреждала тех, у кого маски были в карманах. А когда у одного молодого человека маски не нашлось, полицейский ему подарил... новую! Какая ми-ми-мишность, правда? Кстати, если маска в кармане, это вовсе не значит, что человек не хочет её носить. Вполне может быть, что он её носит уже более двух часов, а запасной при себе не было. Больше двух часов маску носить нельзя.

На улице Труда удалось остановить вырубку деревьев. Возмущённые псковичи забили тревогу, и работы были прекращены. Нам кажется, это самая прекрасная новость за прошедший день.

Псковское агентство информации рассказало, как надо хорошо отдыхать, играя в элитном клубе. Участвовать гораздо интереснее, чем наблюдать. Адреналина больше!

Коли мы заговорили с вами об отдыхе, им и закончим. ПАИ специально для вас узнало, что планируют сделать в бывшем кинотеатре «Октябрь».

Позвольте мне откланяться. Время позднее – пора спать. Не мне, а вам! До встречи следующей ночью!























