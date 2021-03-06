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Общество

О подарках и не только в праздничном выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, полуночники! Так уж получается, что данный выпуск «Хорошего дайджеста» праздничный и весенний. И от этого никуда не деться. Посвящаем его милым дамам потому, что говорить будем по большей части о вас. 


Рады сообщить, что Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе. Читайте, что для этого необходимо, и не откладывайте дело в долгий ящик! Нам тоже хочется взглянуть в ваши счастливые глаза..Кто окажется самой креативной особой, непременно получит приз от редакции! Включайте фантазию и действуйте!

В Пскове прошла акция «Цветы для автоледи». Сотрудники ГИБДД прямо на улицах улыбались и дарили цветы водителям-женщинам . Женщин-пешеходов тоже не забывали. Такая же акция прошла в Палкино. Наверняка, в других районах Псковской области тоже проходило нечто подобное, а значит весна пришла по-настоящему. Ведь только весной человек перестаёт хмуриться и начинает дарить улибки.

Роструд напомнил нам, что отдыхать будем несколько дней. Праздника много не бывает. И ещё об одном конкурсе в эти праздничные дни расскажем. Это тоже фотоконкурс, но уже для тех, кто снимает сам. Тема конкурса:  «Берегите женщин, женщин берегитесь». Завтра последний день, когда можно подать заявку. Если у вас есть фоторабота на заявленную тему, попытайте счастье!

Большую скидку в честь весеннего праздника предоставляет драмтеатр. Почему бы не подарить билеты на спектакль?

Школьники тоже не останутся в стороне. Для них проходит акция «Завтрак для любимых». Смысл в том, что надо снять на видео, как вы готовите завтрак сестре, маме, бабушке, тёте - всё равно, кому -   и выложить видео в интернет с определёнными хештегами. Читайте подробнее, там тоже обещают призы!
 

А ещё подарки для женщин стало искать гораздо легче. Он сами чётко обозначили, что хотели бы получить к 8 марта, а что - ни в коем случае. Мужчины, пользуйтесь ответами, они могут помочь вам с выбором подарка. 

Напоследок скажем одну вещь, которую говорить на 8 марта не принято. Праздник более, чем странный, согласитесь!  Мужчины один день в году изображают галантность, а женщины охотно ведутся на эту уловку. Но только представьте себе насколько не избалованы женщины вниманием, если им хватает одного хитрого дня на целый год! Мужики, вспоминайте об этом почаще, и цветы станут подарком не только к 8 марта.
Милые, любимые, красивые, заботливые, с праздником!
 

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