О подарках и не только в праздничном выпуске «Хорошего дайджеста»

01:08, 06 марта 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! Так уж получается, что данный выпуск «Хорошего дайджеста» праздничный и весенний. И от этого никуда не деться. Посвящаем его милым дамам потому, что говорить будем по большей части о вас.



Рады сообщить, что Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе. Читайте, что для этого необходимо, и не откладывайте дело в долгий ящик! Нам тоже хочется взглянуть в ваши счастливые глаза..Кто окажется самой креативной особой, непременно получит приз от редакции! Включайте фантазию и действуйте!



В Пскове прошла акция «Цветы для автоледи». Сотрудники ГИБДД прямо на улицах улыбались и дарили цветы водителям-женщинам . Женщин-пешеходов тоже не забывали. Такая же акция прошла в Палкино. Наверняка, в других районах Псковской области тоже проходило нечто подобное, а значит весна пришла по-настоящему. Ведь только весной человек перестаёт хмуриться и начинает дарить улибки.



Роструд напомнил нам, что отдыхать будем несколько дней. Праздника много не бывает. И ещё об одном конкурсе в эти праздничные дни расскажем. Это тоже фотоконкурс, но уже для тех, кто снимает сам. Тема конкурса: «Берегите женщин, женщин берегитесь». Завтра последний день, когда можно подать заявку. Если у вас есть фоторабота на заявленную тему, попытайте счастье!



Большую скидку в честь весеннего праздника предоставляет драмтеатр. Почему бы не подарить билеты на спектакль?



Школьники тоже не останутся в стороне. Для них проходит акция «Завтрак для любимых». Смысл в том, что надо снять на видео, как вы готовите завтрак сестре, маме, бабушке, тёте - всё равно, кому - и выложить видео в интернет с определёнными хештегами. Читайте подробнее, там тоже обещают призы!



А ещё подарки для женщин стало искать гораздо легче. Он сами чётко обозначили, что хотели бы получить к 8 марта, а что - ни в коем случае. Мужчины, пользуйтесь ответами, они могут помочь вам с выбором подарка.



Напоследок скажем одну вещь, которую говорить на 8 марта не принято. Праздник более, чем странный, согласитесь! Мужчины один день в году изображают галантность, а женщины охотно ведутся на эту уловку. Но только представьте себе насколько не избалованы женщины вниманием, если им хватает одного хитрого дня на целый год! Мужики, вспоминайте об этом почаще, и цветы станут подарком не только к 8 марта.

Милые, любимые, красивые, заботливые, с праздником!

