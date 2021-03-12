Почки, Псковская культура и избавление от авитаминоза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:11, 12 марта 2021, ПАИ

Здравствуйте, сонные и не очень. С вами «Хороший дайджест», как всегда только с позитивными новостями.



Вчерашний день ни много, ни мало, а был всемирным днём почки. Можете поздравить свои внутренние органы. Псковский врач Лариса Жукова рассказала о том, что помогает избежать болезни почек. В связи с этим календарным днём на ленте Псковского агентства информации было много материалов о почках, их болезнях и лечении. Полистайте, найдёте много интересно. А от редакции добавлю, индийский хирург Ашиш Патил попал в Книгу рекордов Гиннеса, удалив из почек пациента 170 тысяч камней. Представляете? Операция заняла 4 часа. Пациент выжил и вернулся к здоровому образу жизни. Почки, вам - не пятка какая-нибудь!



В ходе Росквиза (я тоже не знаю, что это такое, сейчас выясним) в гуманитарном лицее Пскова старшеклассники образовали четыре команды и играли по теме международного женского дня. Всё ясно. Росквиз - это игра. Поддробности ищите в новости. Каждый развлекается по-своему. В Пушкинском музее решили провести вебинар и по косточкам разобрать что правда, а что вымысел в романе Пушкина «Арап Петра Великого». Проанализировали аж шесть глав! Вам интересно? Читайте подробности и смотрите вебинар в архиве!



В связи с самоизоляцией некоторых актёров Псковского драматического театра, в его репертуаре произошли изменения. И если вы уже купили билет или собирались пойти на спектакль, не поленитесь и сверьтесь с новым расписанием. И уж если говорить о культуре, то надо обязательно сказать, что «Псковконцерт» выиграл грант Минкульта России. В какую музыкальную феерию выльется выигрыш вы сможете узнать из новости ПАИ.



Журчат ручьи,

Слепят лучи,

И тает лёд,

И сердце таеееет!

А вместе с весной приходит не только любовь, но и авитоминоз. Диетолог Псковской инфекционной больницы рассказала, как избежать его последствий весной.

Кстати, к тёплым дням уже готовятся в Великих Луках. Там высадили 160 тысяч растений, чтобы потом пересадить их в открытый грунт. И город станет цветником. Как в сказке или во сне... Э-эээ, да вы уже спите! До скорого, и хороших снов!

