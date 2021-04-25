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Общество

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое еженедельное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram

Он рассказал, что эпидситуация в Псковской области остаётся стабильной. На следующей неделе состоится заседание оперштаба для обсуждения ограничений, регламента проведения пасхальных и первомайских мероприятий, памятных акций 9 мая и выпускных вечеров.

«Наша общая задача на данный момент – продолжение массовой вакцинации», - отметил глава региона и добавил, что почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах Пскова. По мнению Михаила Ведерникова, такими темпами к осени получится уверенно защититься от заболевания.

Также он остановился на отдельных пунктах послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Сразу несколько решений для Псковской области имеют принципиальное значение. Ключевым является изменение бюджетной политики в отношении субъектов с высоким уровнем государственного долга.

Губернатор заметил, что было очень много вопросов по порядку получения новых социальных выплат. Порядок их получения будет известен после опубликования необходимых нормативно-правовых актов.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание на решения по поддержке туризма и призвал жителей региона при планировании отдыха ознакомиться с предложениями региональных туроператоров, на которые распространяется кэшбек в размере 20%.

Далее он напомнил, что 24 апреля в Пскове открылся участок голосования по выбору общественных территорий. Это часть большого проекта Министерства строительства и АНО «Диалог Регионы». Всего по области на голосование выдвинуто 96 общественных территорий. Проголосовать можно будет с 26 апреля до 30 мая как очно (с помощью волонтеров), так и на сайте 60.gorodsreda.ru.

В завершение он рассказал важную, знаковую историю, которая произошла в Себежском районе. На прошлой неделе поисковый отряд Владимира Бумакова «Забытый батальон» нашёл там останки 5 бойцов. У двоих были смертные медальоны, один из которых удалось прочитать прямо на месте. Губернатор поблагодарил поисковиков за неоценимый вклад в сохранение памяти о павших Защитниках Отечества.

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