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В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды

Привет, с вами снова «Хороший дайджест», новости от которых не остаётся мутного осадка в душе.
Меня зовут Сергей Владимирович. И это отчество, а не фамилия, как уже кто-то из вас спрашивал. Поехали!

Вчера была Федора, колючая на язык. Поэтому и дайджест сегодня получается шероховатым. Но в этот день ни в коем случае нельзя ссориться. Поэтому, если задену кого, извольте просто прислушаться, не тая обиды.

Сначала расскажу о двух новостях, которые нельзя назвать хорошими, но когда ты предупреждён, значит, вооружён. С 1 июля опять вырастут цены на коммуналку. Ни у кого из вас не возникает в голове идеи, что при нынешних ценах, из крана должен течь, как минимум «Хенесси»?. И меня давно терзают смутные сомнения, что коммунальщики обязательно перешагнут для себя этот барьер и решат: Что «Хенесси»? А пусть уже течёт коньяк «Генри IV»! Между прочим, самый дорогой коньяк в мире, без малого 2 млн долларов за одну бутылку... Им есть, куда расти! И снова будем отрывать от себя и экономить, поскольку копить долги ещё страшнее...

А вторая новость - тоже совершенно непонятная.  Госдума запретила россиянам работать в нежелательных организациях... Ну, вы подумайте! Нежелательных для кого? Для вас? Тогда это ваши проблемы, не работника. И что значит «нежелательная» организация? Есть запрещённая и незапрещённая законом... Всё. А нежелательной  - нет. Это субъективная, личностная  окраска. «Обедал вчера с Верой Павловной» - крайне болтливая особа. Нежелательно больше встречаться с ней. Это как быть «немножко беременной». Либо беременна, либо нет. Закон вообще должен иметь чёткие формулировки, а вот с такими юридическими терминами закон превращается в дышло.  - Дорогая, где у нас чай? Какой же ты беспомощный! В аптечке, в банке из под какао с надписью «соль»...Ну, вы меня поняли... Говоря словами классика: «никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность».

Двигаемся дальше! В Беларусь Псковская область передала останки фронтовика, найденного на нашей земле. И для меня это важно. Чтобы каждый солдат пришёл, пусть даже мёртвый. Мой дед уходил на войну, знал, что будет ребёнок. Не знал только -  кто. Родился мой отец  Дед пропал без вести. И вот эту жажду узнать, хотя бы где именно похоронен, я видел в глазах отца всю мою жизнь. И это очень хорошо, что установили личность белоруса. Значит ещё в одной семье сердца не будут обливаться кровью от постоянного ожидания.

Губернатор вручил Ивану Васильеву награду «Горячее сердце». Дело в том, что Иван, учащийся Псковского политехнического колледжа, который самостоятельно задержал грабителя и передал его в руки правоохранительных органов. Я задаю себе вопрос:смог ли бы я? И получаю ответ: Не знаю, честно.. Подвиг - это всегда чьё-то головотяпство...

На последок очень хорошая новость. Диетолог определила, что поздние обеды опасны.. Позвольте уточнить у диетолога: поздние обеды опасны? Или ранние ужины?  Здесь должен стоять ржущий смайлик. Диетолог растерялась. Главное, не теряйте самих себя. А тощие вы или большие, маленькие или высокие - большого значения не имеет. Мне больше важно: умеете ли вы сопостовлять факты. На сегодня всё.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, добрый .., правильно, вечер!

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