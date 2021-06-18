Пакуем чемодан: где активно отдохнуть в Псковской области

13:10, 18 июня 2021, ПАИ

Мечтаете провести лето активно и интересно? Добро пожаловать в Псковскую область! Сегодня в нашей постоянной рубрике «Пакуем чемодан» расскажем, какие варианты активного отдыха есть в регионе и где их найти.

- Велопрогулка по Пскову

Возьмите велосипед в прокат и осмотрите парк Куопио с обустроенными велодорожками или поезжайте на живописную набережную.

⠀- Сапсерфинг

Прогуляйтесь по рекам и озерам Пскова на SUP/САП-бордах и поучаствуйте в тематической фотосессии.

⠀- Кабельный вейкборд

Вейкборд дарит море эмоций и экстремальных ощущений, но при этом является одним из самых безопасных видов спорта. Делать трюки с помощью трамплинов и волны вас научат в Pskov Wake Park. Цена катания на вэйк-борде: от 200 рублей за 10 минут.

⠀- Верховая езда

Прокатитесь верхом по Старому Изборску, по берегу Псковского озера в деревне Печки или по владениям графа Апраксина в Печорском районе. Конные прогулки снимают стресс и дарят позитивные эмоции.

⠀- Веревочный парк в Мальской долине

Один из крупнейших на Северо-Западе веревочных парков находится в Печорском районе. Выберите маршрут: в парке их четыре, они различаются по высоте и сложности. Прокачайте ловкость и смекалку, преодолевая препятствия.

Любителям экстрима понравится 400-метровый троллей, где можно получить дополнительную дозу адреналина.

⠀- Треккинг в Изборске

Запишитесь в поход по самым живописным местам Изборско-Мальской долины. Вы увидите высокие холмы, монастыри, водопады. Начало маршрута в деревне Малы.

⠀- Сплав на каяках по реке Великой

Этот вид отдыха доступен в городе Острове. Группы сплавляются от гостиницы «Остров-Парк». Участников всегда сопровождает инструктор, он выдает жилеты и весла.

Цена сплава — от 500 рублей с человека. Двухместный каяк арендуете за 800 рублей, трехместный — за 1200 рублей.

⠀- Полет на самолете

Отправляйтесь в полет на двухместном самолете, чтобы увидеть природу и достопримечательности Псковской области с высоты. Стоимость авиапрогулки — от 4000 рублей за 30 минут. Арендовать самолет можно в авиацентре «Середка», в 35 км севернее Пскова.

- Прыжки с парашютом

Уникальное предложение для любителей прыжков с парашютом и лошадей… Нет, Мы не предлагаем вам десантироваться с высоты 3500 метров на скакуне. Однако в пригороде Пскова есть аэродром Псковской областной общественной организации «Псковский парашютный клуб» располагающийся на аэродроме у деревни Сорокино и соседствующий с конно-спортивной школой «Руно».

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Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация - санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь. В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.