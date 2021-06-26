О непогоде, шоколаде и мастерстве — в сегодняшнем выпуске «Хорошего дайджеста»

00:15, 26 июня 2021, ПАИ

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Доброй ночи, полуночики! Сегодня выдался неспокойный день и особенно вечерок! Сейчас всё расскажу. Время «Хорошего дайджеста» на ленте Псковского агентства информации.

День моряка отмечали 25 июня.

Разговор бабушки с внучкой:

– А любовь должна быть только одна, понимаешь?

– Понимаю, бабушка. А у тебя была единственная любовь?

– Конечно, милая... Моряки!



По народному календарю был Пётр-солнцеворот, то есть с этого дня день идёт на убыль и мы с вами становимся ближе к осени.

Неспокойные новости, которые решила преподнести погода, начались с самого утра. Тогда ПАИ писало о том, что над деревней Ветвеник Гдовского района пронёсся смерч. Потом МЧС Псковской области предупредило о нерадужной погоде. Далее 1100 населённых пунктов остались без электроснабжения в Псковской области из-за грозы. Ближе к вечеру развернулось самое интересное...

А мы пока перекусим шоколадом. Учёные объяснили, почему полезно начинать день с шоколада. А мы переволновались, нам полезно и закончить день им же. Кто сказал «слипнется»? Ничего подобного... Кстати, шоколад действительно снимает волнение. Я его всегда брал на экзамены, а предварительно иголочкой писал на нём шпаргалки...Волнения как не бывало!

В Чебоксарах проходят соревнования по лёгкой атлетике. Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области: мастер спорта России международного класса Константин Шабанов и мастер спорта России Филипп Шабанов – завоевали две медали на чемпионате России, чем подтвердили свои сильнейшие позиции на протяжении многих лет. Серебро и бронза наши, псковские!

В Доме ремёсел Пскова открылась выставка работ горельефной резьбы Вячеслава Румянцева. Это резьба по дереву, и полотна художника представляют собой деревяшки более трёх метров в длину! Представляете? И Вячеслав Румянцев режет по ним картины на тему старинного Пскова. Разве не удивительно? Можно прийти и посмотреть на это рукотворное чудо. Выставка ещё работает.

А вот теперь главная новость дня. Всё, что природа кипятила и жарила, с лихвой вылила сегодня на юг Псковской области. Там пронёсся ураган. Его события вы тоже можете почитать на ленте Псковского агентства информации. Скажу только, что после урагана без электроснабжения остаётся 700 населённых пунктов. Радует в этой новости то, что никто от стихии не пострадал. Во всяком случае, таких сообщений не было.

Но вы поймёте, почему нам ещё крупно повезло. Неподалёку от нас в юго-восточной Польше выпал невиданно огромный град. Как говорят свидетели, градины были около 10 сантиметров в диаметре! Представляете, если бы грозовой фронт сместился восточнее? Мало бы не показалось... Слава богу, пронесло.

На этом всё. Говорю вам пока! Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера...







