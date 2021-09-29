О критичности мышления, гусях и встрече под Ольгинским мостом – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:13, 29 сентября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит или уже не спит. Это «Хороший дайджест», который собирает позитивные новости за минувший день.

Напомню, на календаре было 28 сентября. Давно ли на солнышке грелись?

В этот день по славянскому календарю в деревнях начинался забой гусей. Дикие гуси в это время улетали на юг, и охотники выходили на последний промысел. Главным блюдом в этот день был печеный гусь. Гусем было принято угощать водяного, считая, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц. Ему отдавали лучшего гуся, предварительно отрубив птице голову. Так нужно было сделать для того, чтобы пропажу не обнаружил домовой, который охраняет домашнюю птицу и пересчитывает её по головам. А каким образом, наблюдая за гусями, можно было делать предсказания, читайте в самой новости.

В Псковской области сельхозтоваропроизводителями намолочено зерна в бункерном весе 142,3 тысячи тонн, что соответствует уровню 2020 года. Другими словами, не смотря на коронавирус, хуже не сработали. Молодцы!

Псковской городской больнице исполнилось 120 лет. Срок нешуточный! История Псковской городской больницы началась в сентябре 1901 года, с момента открытия стационара общины милосердия Российского общества Красного Креста. Сегодня вице-губернатор Вера Емельянова поздравила персонал с юбилеем.

Мои дорогие читатели! 1 октября 2021 года в Пскове пройдет экологическая акция «Чистые берега» по уборке набережной реки Великой от кампуса ПсковГУ до Ольгинской часовни. И там нужны будут ваши руки! Всех желающих помочь ждут к 14:00 под Ольгинским мостом.

Не знаю, читают ли меня в столь поздний час школьники? Но и они, и их родители вздохнут свободно. Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах. Чем не хорошая новость... И нынешним школьникам это абсолютно не помешает, поскольку они и так немного знают... Сегодня самый хорошо усваиваемый школьный предмет – это труд: многие дети заканчивают школу с трудом.

Сегодня в целях учений взрослые люди играли в игру. Группе захвата приказали освободить «заложников», которых якобы удерживают в концертном зале Дома офицеров заложники. Посмотреть фоторепортаж с места событий можно на сайте Псковского агентства информации.

Очень забавная информация. В Перми ТЮЗ играет спектакль «Алиса в стране чудес». Какая-то «яжмать» была шокирована тем, что на сцене детского театра Гусеница курит! С чего бы это? Откройте Кэрролла и почитайте. Чёрным по-белому написано: «Гусеница курила кальян». Правда, в театре, чтобы на весь зал не распространялся запах, кальян заменили на вейп. Мамашку сразило, как это можно курить на детском спектакле? Наверняка, сама росла на «Ну, погоди!», а Волк ещё и пил, между прочим! Как не стала алкоголичкой, не понятно. Вот так, господа взрослые становятся идиотами. Или, как говорил арист Задорнов, «отформатированными».

Прошу вас, сохраняйте критичность мышления в нашем сумасшедшем мире. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



