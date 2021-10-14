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О ноябрьских каникулах, кошачьих и русском мате – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

 

Всем привет! Это «Хороший дайджест», в котором не будет плохих новостей. С вами Сергей Владимирович, и мы выхватим самые интересные события минувшего дня.

Ноябрьские праздники в этом году удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября (День народного единства) выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. А дальше идут суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд. Маленькие каникулы! А если вы в это время будете в отпуске, то работодатель обязан вам увеличить количество отпускных дней на число праздничных. В данном случае, на один день.

С 11 по 19 октября в Псковской области работает медиагруппа Международного информационного агентства «Россия сегодня» (РИА Новости). Целью медиаэкспедиции является создание контента для проекта о внутреннем туризме #ОткрываяРоссию. В рамках этого фотопроекта медиагруппа агентства посетит значимые туристические места Псковской области, создавая фоторепортаж и собирая необходимую информацию о главных достопримечательностях региона. Чем больше будут говорить о псковской земле, тем лучше.

С наступлением холодов, коты и кошки забираются в машины погреться. Поэтому зоозащитники просят водителей осмотреть колёса и ходовые части своего авто перед началом движения. Так вы сможете избежать травмирования животного. Будьте внимательны и милосердны.

Исследования на употребление никотина могут войти в программу профилактических осмотров несовершеннолетних в школах. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву России разработать вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних исследований на употребление никотина с помощью смокелайзера — специального устройства, которое фиксирует количество угарного газа в легких. Давно пора! Курящих школьников сейчас очень много. И родители чаще всего даже не подозревают, что их любимое чадо дымит, как паравоз.Такие проверки дадут возможность родителям узнать о своём ребёнке правду.

Забавная информация. Город Дно в Псковской области третий год подряд стал самым матерящимся населённым пунктом в России, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные агентства «Интериум». По результатам мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров на предмет нецензурной лексики аналитики выяснили, что больше всего матерятся в Дно, Анапе и Москве. 
— Василич, а ты чего вчера весь вечер по телефону матом орал?
— Да так, лучшего друга с днем рождения поздравлял...

Фрагмент туманности «Сердце» сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Выглядит красиво.  Туманность «Сердце», IC 1805 , S2-190 — эмиссионная туманность, которая находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Туманность располагается в рукаве Персея в галактике Млечный Путь в созвездии Кассиопея. Эта туманность испускает светящийся газ и тёмные полосы пыли.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 


 

 

 

 

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