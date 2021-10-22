О рабочем балансе, мультимедийных штуках и грамотности – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:51, 22 октября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. С вами ещё один полуночник на сайте Псковского агентства информации. Время добрых историй, и это - «Хорший дайджест». Вникаем в события ушедшего дня.

Каждый пятый россиянин недоволен балансом между личной жизнью и работой. Вот прямо 20% опрошенных категорически недовольны. Братцы-кролики, но ведь это ваша жизнь! Значит, и менять её вам. К примеру, я - сова. Я искал работу поздним вечером или ночью. Я себя знаю, зажечь меня работать утром - всех дров в Псковской области не хватит. А вот такое общение с вами ночью для меня огромное удовольствие! Так что всё в ваших руках.

5 ноября в 19:00 в БКЗ филармонии покажут концертное детское мультимедиашоу «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» арт-проекта «Новая сказка». По описанию, это должна быть культурная бомба! Коассическая музыка, выразительное чтение, визуализация...Должно быть очень интересно. А новые углы зрения на давно знакомые вещи могут себе позволить только гении.

Кстати, о гениях. В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли восемь учащихся из шести псковских школ. Это обычные учащиеся 5-10-х классов. Обычные, да не совсем. Конкурс «Большая перемена» проводится по 12 тематическим направлениям: «Создавай будущее!» (наука и технологии), «Твори!» (творчество), «Расскажи о главном!» (медиа и СМИ), «Делай добро!» (волонтерство), «Помни!» (историческая память), «Меняй мир вокруг!» (комфортная среда), «Познавай Россию!» (туризм), «Будь здоров!» (медицина), «Сохраняй природу!» (экология), «Открывай новое!» (развитие образовательных технологий), «Предпринимай!» (предпринимательство), «Служи отечеству» (патриотизм). Как ориентироваться во всём сразу? А они могут. Чем вам не маленькие гении? Когда человек многогранен, он интересен.

Про ещё одну мкультимедийную штучку расскажу сегодня. В Пскове появится необычный фонтан. Если кратко, то вода будет распыляться в мелкую пыль, создавая экран для видео и фото, плюс музыкальное сопровождение. Говорят, что такие фонтаны уже есть в других городах. Не знаю, не видел. «Поющие фонтаны « в Питере видел. Грандиозное зрелище! Но мультмедийный фонтан, как мне кажется, штуковина гораздо интереснее. Возможностей больше!



Преподаватель ПсковГУ рассказала об ошибках в русском языке, которые бесят. И не захватила даже сотой доли того, что сейчас творится с русским языком. Ну, с кофе понятно. Для меня свежесваренный был, есть и будет мужского рода! А вот это быстрорастворимое гуано вполне может оказаться и среднего рода... Но ведь есть удивительные словоформы, которые образованному человеку даже в голову не придут! Но мы их слышим то здесь, то там: "калидор", "кепчук", "накласть", "ихний", "ехай", "грейпфрукт", "текёт" и.т.д Когда мне говорят, что русский язык живой, и он постоянно меняется, я соглашаюсь. Но давайте не будем прогибать его под безграмотных! Актриса Фаина Раневская говорила, что ошибки - как клоп на манишке. Так же стыдно!

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал ноябрьский репертуар и открыл продажи билетов. Не знаю, как они, бедолаги, будут выживать в условиях нового ужесточения антикоронавирусных мер, но театр должен присутствовать в жизни каждого человека. Именно там мы учимся сопереживать и только потом делаем перенос переживаний на свою и чужие жизни. Культурному человеку нужны книги, театр и кино. Огромный мир умещается в эти три профайла. А там, где культура, там и вежливость.

- Простите, это я вам на ногу наступил, когда выходил?

- Да.

- Пойдем, милая, это наш ряд.



И напоследок я вам расскажу, что на профессиональном журналистском конкурсе «СеЗам-2021» журналистка «Псковской правды» Светлана Синцова получила главный приз! От чистого сердца поздравляем коллегу и желаем покорения новых творческих вершин.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!







