О винограде, «Оскаре» и выходных за укол – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:09, 26 октября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! С вами на сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович. Давайте обозреем минувший день!



Вы знаете, что такое ресвератол? Это полифенол, который синтезируется грибами и растениями от паразитов.. Но учёные сказали, что вот этот ресвератол содержится в винограде и отлично влияет на сосуды человека. Хотелось бы посмотреть исследования, а не просто стью. Но чем чёрт не шутит? Может, виноград, действительно, панацея?

Два выходных дня плюс к имеющимся получат россияне от Путина за вакцинацию. И мне кажется это разумным, учитывая, что после вакцинации может подниматься температура, человека может лихорадить. Куда с такими последствиями на работу? А сейчас можно будет спокойной отлежаться дома. Не знаю, почему об этом раньше не подумали?

В Самаре стартовало тестирование системы по обнаружению оружия у людей при подходе к школе. По плану разработчиков, если камера распознает человека с оружием, то она передаёт сигнал на школьный пункт охраны, в случае отсутствия обратной связи – устройство блокирует все входы в школу и сообщает полиции о потенциальной угрозе. Любая система, которая начнёт работать на безопасность детей в школе, будет благом.

Студент института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Никита Белокопытов занял третье место в компьютерном спорте в дисциплине «Mortal Kombat» по результатам участия в XI Всероссийском фестивале студенческого спорта. Недавно российская команда выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов. После этого детям хочется сказать: ​«Чего вы физику учите? Шли бы в игровухи порубились!»

На соискание премии Американской гильдии кинакадемиков «Оскар» Россия выдвинула фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки».Ранее фильм уже был обласкан вниманием Каннского кинофестиваля: картина стала обладателем главной награды секции «Особый взгляд». А для американских кинакадемиков что необходимо? Уже имеющиеся награды. Они есть и положительные отзывы критиков. Говорят, что и они в избытке. Будем держать кулаки за фильм «Разжимая кулаки», простите за оксюморон.

Напоследок я вам рассказажу о том, как бдительные продавцы вызвали полицию к покупателю, который выложил на прилавок пакетик с «кошачьей мятой». А те думали, что изобличили наркобарона с марихуаной. С этой истории, полагаю, ржали все местные коты и кошки! И полиция, приехавшая на вызов тоже. А вообще, говорят, конопля - это дерево. Ему просто вырасти не дают...



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!