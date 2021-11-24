О зарплатах, настольных играх и подготовке к Новому году – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:56, 24 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович.

Кинем взгляд на события ушедшего дня и вытащим из него только позитивное.

Псковские библиотекари поделились опытом с другими библиотекарями страны, как не сидеть в локдаун сложа руки, а придумать нечто новое и яркое. Псков — город туристический. Мы уже привыкли к разного рода маршрутам. Но этот маршрут — самый необычный из всех. Библиотекари его проложили по библиотекам. Вы можете узнать не только о самих библиотеках, но и о тех туристических достопримечательностях, которые попадаются на пути из одного культурного учреждения в другое.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Вам уже интересно? В пскове на первом месте оказалась профессия разработчика С++ (около 120 тысяч рублей в месяц), на втором — вакансия менеджера по активным продажам, имеющего опыт работы от одного года (компании предлагают 80 тысяч в месяц). На третьем месте оказался торговый представитель (77 тысяч рублей). Анекдот в тему: на высокооплачиваемую работу требуется уборщица, опыт игры в кёрлинг обязателен.

27 ноября с 14:00 до 18:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) пройдёт XII фестиваль настольных игр «Синий кот». История фестиваля началась в 2012 году, когда любители настолок впервые собрались вместе, чтобы поиграть в новые игры, пообщаться с единомышленниками и обрести новых друзей. Я тоже обожаю настолки. А знаете почему? Никто в мире так счастливо не задерживается в детстве, как любители настолок! Только здесь можно увидеть, как бородатый дядька или серьёзная тётечка в очках становятся азартными детишками. И если вы до сих пор не испытали на себе магическое влияние настолок, считайте, вы зря коптите это небо. Приходите и играйте! Я уверен, вы получите массу эмоций и впечатлений.

Псковские ВИПы высказались о подготовке к предстоящему Новому году. Как? Уже? Да, милые мои! Месяц остался. Подарки надо? Надо. Продумать стол надо? Надо. Поздравить друзей тоже не забыть. А ещё у меня есть традиция: никогда никого не зову к себе в гости. Настоящие друзья после часу ночи подтягиваются сами. А что думают наши «очень важные персоны»? Читайте сами.

Кстати, администрация Пскова объявила приём заявок для участия в конкурсе на право торговать в городе ёлками. Так что ещё чуть-чуть — и в Пскове появятся ёлочные базары. А у вас дома стоит живая ёлка или искусственная? А почему? Напишите в комментариях.

Телевудущая, филантроп и просто красавица Оксана Фёдорова вместе со своим благотворительным фондом запустила новый проект. И по-моему, он настолько же прост, насколько изящен. Проект направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения посредством мультиформатного подхода, объединяющих телепутешествий, онлайн-викторин и квестов, музыкальных концертов и творческих встреч. Благодаря ряду мероприятий дети познакомятся с классической музыкой, разве это не прекрасно? У меня был один знакомый художник. Он завёл двух котов. Одного назвал Мане, а другого Моне и презирал всех, кто их путает.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!