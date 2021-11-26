В чем секрет быстрого развития округа с «несчастливым» номером 13 – интервью с депутатом Псковской городской Думы Галиной Неваленной

16:17, 26 ноября 2021, ПАИ

Очередным гостем ПАИ-live во время продолжающейся пандемии закономерно стал авторитетный эксперт – главный врач Псковской городской поликлиники и депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная. Ведущая Надежда Назаренко задала Галине Ивановне актуальные, а порой и провокационные вопросы: в чем секрет быстрого развития округа с «несчастливым» номером 13, почему сегодя полезно вспомнить средневековые привычки, а также готова ли врач-депутат продолжить свой нелегкий труд в 2022 году?

Правильный подход

– Вы депутат по избирательному округу № 13. Сейчас у вас идет активная работа по благоустройству городских магистралей. Какие главные объекты в вашем микрорайоне сейчас будут сделаны и что давно требовало приведения в порядок?

– Если брать вопрос о дорогах, то это не моя точка зрения, а точка зрения городской администрации и нашего депутатского корпуса: мы должны в первую очередь отремонтировать те магистральные дороги, по которым ходит наиболее востребованный городской транспорт (хотя это не значит, что мы не должны заниматься маленькими объектами). Поэтому в нашем 13-м округе был крупномасштабный ремонт улицы Текстильной, который потом перешел в ремонт улицы Алтаева (это уже следующий округ).

Сразу хочу сказать, что каждый раз, когда планируются работы в каком-то округе, они не планируются изолированно, рассматриваются и соседние округа. Иногда получается, что продолжение дороги переходит в другой округ.

Здесь просматривается житейский, правильный подход к решению вопросов о дорогах. В нашем округе основная дорога – это улица Труда, по которой мы въезжаем в округ, потом улица Текстильная и другие дороги. Поэтому на 2022 год запланирован ремонт дороги от начала улицы Труда до поворота на Текстильную, и это будет логическим продолжением проводимых ремонтных работ на Леона Поземского: часть улицы Леона Поземского в нашем округе, там и парк Строителей, и парк Народовластия, и знаменитый храм ЮНЕСКО.

У нас очень хороший округ, исторический, я на самом деле влюблена в свой округ. Кто-то называет его Старое Запсковье, кто-то – просто Запсковье, но именно в 13-м округе в основном все исторические реликвии. Поэтому мы вместе с активными избирателями и жителями мечтаем, что когда-то туристический кластер 13-го округа будет доведен до совершенства: даже среди наших избирателей есть энтузиасты, экскурсоводы, историки, которые знают историю каждой улицы, практически каждого старого дуба, дерева или сохранившегося интересного объекта, фонарного столба, знают о том, что самая короткая улица – Московская, то есть здесь очень много интересных, уютных уголков, которые тоже хотелось бы привести в порядок и отремонтировать.

– Вы уже ранее отмечали важность именно комплексного подхода к благоустройству, к ремонту объектов.

– Что можно сказать? С одной стороны, нам повезло, что у нас есть туристические маршруты, и когда идет ремонт в 13-м округе, естественно, учитываются в том числе исторические места. Когда шел ремонт улицы Герцена, там есть небольшой проезд с улицы Герцена до улицы Труда: красивая улица Герцена – и совсем нехороший проезд, а дальше – улица Труда и памятник ЮНЕСКО. Поэтому этот проезд мы отремонтировали. Тут же встал вопрос: рядом дома Труда, 5, 7, Герцена, 8а, а у них придомовая территория – принадлежащая им земля. Мы говорим иногда прямо: «Это же ваша земля, за ней нужно ухаживать». И естественно, сразу у жителей возникли вопросы: здесь сделали Герцена, здесь сделали проезд, тут ремонтируют Леона Поземского – а маленький пятачок выпал. Поэтому мы добились, что в этом году эта дворовая территория вошла в ремонт, мы практически замкнули этот уютный уголок.

Достаточно активны жители, которые подсказывали: допустим, по плану дорожка пойдет так, но там дружный двор (там несколько домов: Герцена, 8а, Труда, 5, 7), и они все вместе сказали: «Нет, вот эту дорожку надо сдвинуть немножко сюда». И мы в процессе ремонта что-то передвигали.

Если мы ремонтируем одну улицу, хотелось бы, чтобы и прилегающие улицы были в порядке. Так было, когда мы проводили ремонт дорожного покрытия на Труда, 18, 20 рядом с библиотекой «Родник». Эта территория не входила в план ремонта, и мы пригласили администрацию города с главой города Еленой Полонской и сказали: «Библиотека «Родник» – культурное место и для взрослых, и для детей, на Запсковье не так много таких культурных объектов – хотелось бы, чтобы в этом сквере тоже был уют». И администрация нашла такую возможность – мы сделали дорожки. Актив у нас ветераны. Это было буквально в прошлом году в поздний осенний период – и некоторые переживали, что не успеют закончить ремонт к зиме, до снега. Но все успели. Там был самый настоящий, хороший, действенный народный контроль: все сделали как хотели (что-то, может быть, весной подделывали).

Это позволяет, во-первых, выстраивать диалог, когда мы разговариваем с нашими жителями. Во-вторых, они по-настоящему начали верить, что можно чего-то добиться своей активностью: сейчас люди видят, что город меняется к лучшему, и не только в нашем округе – в целом, поэтому они более активно принимают во всем участие.

И эта комплексность есть. В первую очередь вокруг школ, детских садов должен быть хороший подъезд и дороги. Дальше: мы ремонтировали Текстильную улицу, Алтаева (там детская поликлиника, социальный объект), теперь улица Труда. Все постепенно, не все сразу. Конечно, все максималисты, я тоже по натуре максималист, хочется все здесь и сейчас. Но так не бывает, не успеть, потому что в городе 15 округов, и каждый депутат, естественно, радеет за свой округ. Бюджет города тоже имеет определенные рамки, да и не освоить такое количество денег сразу. И даже когда летом идут ремонты, все понимают, что будет хорошо, но в период ремонта есть определенные неудобства. Поэтому и планируем ремонт так, чтоб не было такого, что вообще нет проезда. Обязательно должен быть объезд.

Когда на Леона Поземского ремонтировали, сквер Народовластия, подразбили проезд вокруг домов на улице Волкова, и мы говорили, чтоб этот объезд тоже отремонтировали, чтоб людям было не обидно, что они пострадали из-за того, что рядом что-то сделали красиво, зато у них во дворе все разбили. Это учитывается обязательно.

«Советливые» жители

– Вы уже сказали, что в округе очень активные избиратели. А в чем проявляется их активность? Есть ли в микрорайоне такие жители, которые не только просят, но и сами помогают в решении каких-то вопросов?

– Есть те, которые и просят, и помогают, и подсказывают, и переживают, если вдруг копать начали и не согласовали работы.

– Все фиксируют и сразу выходят на связь, да?

– Да, и мы разбираемся, потому что иногда на самом деле это несложно. Вот мы передвигали по проекту дорожку: она шла ровно, а мы ее немножко сдвинули, чтобы было удобно, чтоб можно было подойти к детской площадке. Активность проявляется в том, что подсказывают. В принципе, я достаточно хорошо знаю свой округ, но в то же время какие-то вопросы не все знаю. И активные жители подсказывают, чтобы мы это включили в план работы.

Весной мы, например, проводили субботник: у нас есть сквер вдоль улицы Застенной, разделенный на два округа – мой и Григория Стороненкова. Потом мы участвовали в конкурсе на благоустройство скверов и парков. К сожалению, пока проиграли: набрали меньше голосов, нужно активно участвовать. А во время субботника были избиратели из того и другого округа, такое сплочение.

Достаточно плотно мы работаем с руководителями школ, детских садов, потому что они знают много общих, житейских проблем, общаются с большим количеством людей. Активные у нас ветераны, пенсионеры, молодежи много.

– А как они выходят на вас? Как вы выстраиваете взаимодействие с вашими избирателями?

– И в соцсетях пишут, и звонят. Может быть, в силу того, что я с 1985 года в Пскове работаю в здравоохранении, работаю с людьми и у меня уже достаточно широкий круг общения. А так все лето, пока погода позволяла, мы встречались во дворах с жителями, чтобы объяснить, как войти в различные программы благоустройства. И каждый раз я раздаю свои контакты: я не скрываю свой мобильный телефон, до меня можно дозвониться. Многие уже просто у меня в телефоне есть, кто-то вновь появляется в моей телефонной книге: у меня очень большой список контактов. Здесь по-разному бывает. В принципе, поликлиника № 3 не в 13-м округе, но близко к нему, и жители 13-го округа посещают 3-ю поликлинику. Иногда в поликлинику приносят заявку или зайдут что-то обсудить.

– Не только по вопросам здравоохранения к вам заходят?

– Нет! Так же как и во время встреч во дворах я могу поговорить на медицинскую тему. Невозможно отделить профессиональную работу от общественной, они переплетены. Поэтому я в доступе.

У нас есть личные приемы, и иногда я даже не знаю, откуда узнают мои контакты. Люди же между собой общаются. Помощники очень активно помогают, но при личных встречах диалог иногда бывает достаточно сложным. Иногда начинаем мы с того, что нас критикуют: «Вот вы пришли, а два года не приходили!» Но мы обошли практически все дворы, со всеми повстречались. Как правило, заканчивается встреча конструктивными предложениями, в ходе которой мы понимаем: вот в этом дворе мы только детскую площадку поставим, здесь мечтают о спортивной площадке, здесь – о стоянке. Если дворы большие, мы говорим: «Может, и не надо на каждом придомовом участке делать детские площадки? Давайте договоримся: здесь будет детская площадка для всех трех дворов, да еще из соседних придут, а здесь – спортивная, а здесь, может быть, оставим нетронутую лужайку». И народная мудрость никогда не подводит. Как бы это ни было иногда сверхэмоционально, в конце концов, прислушиваешься к людям. Особенно на Запсковье: там же уникальность еще в чем? Люди там живут давно, у них уже свой дворовой коллектив, семья, можно сказать, и дворовые территории ухоженные, потому что и они всем домом проводят субботник, и мы участвуем.

– Это очень хорошо, что они так радеют за свое место.

– Радеют, переживают. И мы всех просим активно вступать в различные муниципальные программы и не переживать, что мы в очереди.

– Если появляются программы, можно все сделать раньше.

– Бывает такая ситуация, как у нас на Белинского: там небольшой двор, они уже были участниками программы и были там N-ные в очереди. В результате торгов экономятся муниципальные деньги. На большой двор не хватает средств, допустим, какая-то сумма сэкономилась, смотрим заявки – вот есть как раз такая заявочка. Дальше уже начинаем переговоры: в рамках этих денег могут сделать только столько. Дальше просим: а может, вы нам здесь подсыпку, а может, вы нам здесь немножко лавочку?

Работая с населением и с подрядчиками и в рамках всех этих программ, есть возможность проводить благоустройство. Нельзя опускать руки и говорить, что это нескоро. Мне кажется, мы в округе добились того, что люди верят, что они реально своим активным участием могут добиться улучшения своих дворов и вообще своей жизни.

– Есть какие-то примеры, что удалось сделать в этом году? И что до сих пор актуально и перейдет на следующий год?

– Мы прошли по всем нашим дворам, ревизию сделали. И когда мы обход делаем – уже видим: здесь было нехорошо, а теперь стало красиво. Конечно, много еще предстоит сделать. Хотя по-разному бывает. Даже о сквере, где мы проводили субботник и участвовали в конкурсе, кто-то сказал: «А мы не хотим, чтоб наш сквер выиграл, пусть он останется нетронутым». Там вдоль еще идет разрушенная стена, и я говорю: «Когда-то мы, наверно, восстановим эту стену». А мне сказали: «А пусть это лучше будут руины». По-разному. Как и во дворах: кто-то говорит: «Надо обязательно отремонтировать дорогу, сделать дополнительную парковку», – а кто-то говорит: «Да и пусть такая будет, а то хорошую дорогу сделают – и будут здесь гонять машины». Порой бывают противоречия.

Иногда на самом деле перспективно войти в программу, но никак не могут договориться, кто старший по дому: никто не хочет брать на себя общественную ответственность, чтобы просто составить документы. И когда они обращаются, я говорю: «Я вам, конечно же, помогу, но я как депутат не могу поставить свою подпись, за вас решить, это должно быть решение большинства». Здесь мы уговариваем. И бываем очень рады, когда в дом с пассивными жителями вдруг переезжает активная молодая семья: мы тогда уже делаем ставку на них, они собирают все подписи, и дело движется.

В перспективе нам все-таки нужно в большей степени уделять внимание дворам, надо, чтобы люди видели, что их жизнь меняется к лучшему даже конкретно на их территории, но и не забывать про то, что основные магистральные улицы должны быть отремонтированы.

Приставка «депутат»

– Перейдем к теме здравоохранения. К вам как главному врачу Псковской городской поликлиники стекаются просьбы, вопросы от всех жителей города о качестве и доступности медицинских услуг. Помогает ли вам депутатский статус в решении таких вопросов?

– Общественные работы и возможность общения на разных уровнях, конечно же, помогают. Вот простой пример: мы сейчас работаем с перегрузкой, и нам требуется большое количество машин, чтобы обслуживать вызовы, перевозить выездные, как мы их называем, «ковидные» бригады, для обслуживания пациентов, делать перевозки мазков – много работы. И бывают ситуации, когда транспортная компания, которая нас обслуживает, не всегда предоставляет достаточное количество машин, или наших машин не хватает – и мы обращаемся в администрацию города, чтоб нам выделили машину. Еще ни разу не было отказа.

Я уж не знаю, что больше помогает. Думаю, это просто забота администрации о жителях. Но, наверное, все-таки в каких-то вопросах приставка «депутат» помогает. Хотя, в принципе, если это хорошее, благое дело, можно достучаться и добиться результата.

– Действительно хорошо, если в городе насущные проблемы можно быстро решить с помощью городских властей.

– Но и к областной администрации мы обращаемся, транспорт нам выделяла и городская администрация, и областная. Точно так же и с руководителями предприятий: они с нами взаимодействуют в рамках проведения вакцинальной кампании, а мы, допустим, решаем житейские вопросы – конечно, не нарушая законодательства. Но иногда бывает помощь и в личных взаимоотношениях, когда я говорю: «Может быть, вы все-таки найдете машину щебенки, чтобы подсыпать?» – и нам с удовольствием помогают. Помогать вообще приятно, когда видишь, что все получилось и люди довольны.

– Ваша профессия предполагает серьезную, фактически круглосуточную занятость. Как вам удается совмещать это с депутатской деятельностью?

– Сложно. Свободного времени практически нет, но дети у меня уже взрослые, поэтому могу себе позволить больше времени уделять общественной работе.

Многие вопросы перекликаются. Когда мы выезжаем к ветеранам, поздравляем их (у нас есть ветераны и 90, и 95 лет, и даже 100: мы прививали от коронавируса столетнего пациента), посещаем их на дому, естественно, кроме общественной работы: поздравить и поинтересоваться в рамках депутатской деятельности, – неизбежно решаем и медицинские вопросы. Тут все переплетается.

Вы спросили про свободное время. Когда скажешь, что график 24/7, – кто верит, кто не верит. А вообще да, цейтнот. Мы поздравляли общество глухих с 95-летием. Они располагаются в нашем округе на Первомайской, 35. После – общество глухих. Насколько они жизнерадостные, улыбающиеся люди! У нас вроде все нормально – а мы недовольны, а они не ощущают себя ущербными. Где-то час мы были на встрече – и такой заряд позитива! Хорошо, что я там была, просто потом в более быстром режиме основную работу буду делать, зато получила позитив.

Со времен Средневековья

– Сейчас пандемия коронавируса, введены санитарные нормы. Как вы оцениваете поведение псковичей с точки зрения сознательности, соблюдения этих норм? Многие отмечают, что псковичи очень дисциплинированные, в отличие от жителей других городов.

– Мне трудно сравнивать с другими городами. В течение двух лет у нас достаточно плотный график, практически не выезжаем в другие города. Но, наверно, все-таки псковичи более дисциплинированные. Но мы, медики, – максималисты: нам бы хотелось, чтобы все, везде и всегда было правильно, хотя понимаем, что люди устали так же, как и медики, потому что пандемия длится уже почти два года. Мы не перестаем говорить, что пока мы не добьемся высокого коллективного иммунитета, вирус будет продолжать очень быстро распространяться, набирать силу и становиться все злее и злее. Поэтому здесь обязательно должно сработать коллективное сознание.

Да, может быть, кто-то против, но чтобы защитить себя, своих близких, чтобы вернуться к прежней жизни, мы должны понимать, что мы живем в крупном городе, в крупном, а не изолированно на хуторе, поэтому должны проникнуться этим. Я понимаю, что кто-то не хочет прививаться: новая болезнь, новая вакцинация, кто-то не верит, кто-то боится – это нормальные чувства людей. Но все инфекции, начиная со Средних веков, побеждали только путем вакцинации. Нет другого пути. Мы можем не соглашаться, но коронавирус от этого от нас не уйдет.

В период, пока мы не достигли нужного уровня иммунитета, высокая заболеваемость и бывают достаточно сложные течения заболевания. И естественно, кроме вакцинации сейчас должны соблюдаться все санитарные правила: социальная, или санитарная, дистанция, маски, надо стараться избегать людных мест, меньше пользоваться общественным транспортом, если одну-две остановки можно пройтись, то есть включить механизм самосохранения. Общество вместе с медиками должны вместе идти навстречу друг другу.

– Когда вы посещаете общественные места и видите, что кто-то не соблюдает санитарные нормы, вы можете ему сделать замечание?

– Это уже профессиональное. Иногда в магазин захожу, а у кого-то маска не так плотно надета, и мне так и хочется сказать: «Наденьте маску на нос, поднимите маску». И мы настолько привыкли к маскам, что я иногда ловлю себя на мысли: что это я на улице в маске? Это уже профессиональная привычка. В студии мы можем позволить себе быть на большом расстоянии без маски, но у меня чувство неудобства.

– Это уже, наверно, привычка?

– Привычка, так же как мы привыкли мыть руки и чистить зубы.

– Как гигиена?

– Какая-то обязательность, да. Конечно, если мы в лесу или на прогулке – это одно, а если мы в общественном месте, в автобусе или где-то, где много людей, правила нужно соблюдать. Если, допустим, очередь или где-то много людей, лучше выйти, отойти, не стоять плотно. В Скандинавских странах и до пандемии не было принято подходить близко друг к другу, там уважают личное пространство. Наверно, у них это привычка со Средних веков, когда тоже были различные инфекции. Путь передачи коронавирусной инфекции – респираторный, он хорошо распространяется там, где не соблюдаются санитарные нормы.

Нормы общежития

– Если возвращаться к городским вопросам, к депутатской деятельности, на ваш взгляд, в целом в городе Пскова какие главные проблемы, которые необходимо решать?

– Общегородские (мы их обсуждаем и в Думе, и с администрацией) – это все, что касается содержания и жизнеобеспечения города. И здесь хочу отметить позитивные моменты.

Проводится ремонт водопроводных сетей и все делается для того, чтобы предупредить аварийные ситуации, чтоб не было отключения всего города. Недавно на Завеличье отключали часть домов, чтоб закольцевать, чтоб было удобно. Это делается быстро, ночью. Проводятся ремонтные работы практически на всех дорогах.

Любое благоустройство потом требует еще больших вложений: был пустырь, его благоустраивают, необходимо освещение, благоустройство. Но мы ведь хотим, чтобы вокруг было хорошо, поэтому обидно сталкиваться с вандализмом, обидно, когда что-то сделали – и вдруг разрушили. Наверно, надо относиться ко всему как к своему собственному, личному.

Хотелось бы, чтобы город стал добрым, уютным, чистым, чтобы мы соблюдали все житейские нормы, нормы общежития: живем мы в обществе. И хотелось бы, чтобы в целом был комплексный подход. И он сейчас есть, потому что много новостроек – естественно, все должно работать хорошо, бесперебойно, чтобы люди, придя домой после работы, не переживали и не испытывали неудобств.

– В следующем, 2022 году состоятся выборы в Псковскую городскую Думу – планируете ли вы продолжить депутатскую деятельность?

– Ближе к выборам все эти вопросы все острее. Я, наверно, отвечу так: общественной работой я занималась и до депутатства, и, будучи депутатом, продолжаю заниматься ею. Наверно, я уже не смогу не заниматься общественной работой. Но и депутатская деятельность требует достаточно много времени, это командная работа. Поэтому я не буду давать прямого ответа – просто хочу сказать, что люблю город Псков и мне хотелось бы, чтобы наш город преображался, был лучше.

В продолжение того, на что хотелось бы обратить внимание: в нашем городе много молодежи, поэтому должно быть много доступных мест досуга, спортивных площадок, чтобы молодежь активно, интересно проводила свободное время. А я в любом случае буду заниматься общественной работой, но на прямой вопрос об участии в выборах пока не буду отвечать: пусть будет небольшая интрига.

– Узнаем об этом позже. Спасибо большое, Галина Ивановна, что ответили на наши вопросы.

Ранее о работе на своем округе в эфире ПАИ- live рассказали глава Пскова Елена Полонская, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, Денис Иванов, Григорий Стороненков.