Первым компонентом вакцины от COVID-19 псковские студенты должны привиться до 10 декабря

12:34, 26 ноября 2021, ПАИ

До 10 декабря должны привиться совершеннолетние студенты псковских вузов и коллеждей. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперштаба 26 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Решение об обязательной вакцинации совершеннолетних студентов было принято в регионе 23 ноября.

Как отметил Александр Нестерук, решение об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет родилось после общения с руководством вузов, после учета опыта других регионов - в 16 субъектах РФ такая мера уже введена.

Среди студентов Псковской области привиты лишь 25-35%, отметил Нестерук, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что есть один случай смерти иностранного студента от коронавируса.

«Рассчитывать на сознательность молодых людей не приходится, они проявляют определенный эгоизм, а надо нести коллективную ответственность», - сказал главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что привитые студенты получат выплаты.