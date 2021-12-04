Еженедельное обращение к жителям Псковской области опубликовал Михаил Ведерников

09:22, 04 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое еженедельное видеообращение и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области продолжает снижаться, нагрузка на коронавирусный коечный фонд снизилась, поэтому перепрофилированные учреждения продолжают возвращаться в штатный режим работы.

При этом большое количество пациентов по-прежнему переносят COVID в очень тяжёлой форме. Койки реанимации полностью заняты. В связи с этим 27 военных медиков, ординаторов и студентов военно-медицинских академий прибыли в Псковскую область на помощь местным специалистам.

Губернатор также предупредил псковичей об особой опасности штамма «омикрон» для детей. «Вакцина защитит от наиболее пагубных последствий, даже если штамм не совпадает на 100%. Особое внимание необходимо уделить вакцинации беременных и кормящих. Призываю всех задуматься о прививке заранее, пока на это есть время и возможность», – рекомендовал Михаил Ведерников.

Он рассказал об уборке снега в Пскове, о штрафах для нерадивых управляющих компаний, о проблемах в энергосетях региона и отключениях электроэнергии из-за непогоды.

Отдельный блок в видео был посвящён работе главы региона в Москве. В частности, губернатор пояснил, зачем необходимы многочисленные встречи с федеральными чиновниками.

В заключение Михаил Ведерников подробно рассказал о подготовке к новогодним праздникам в Пскове и Великих Луках.