Почти 1,5 тысячи упоминаний получило ПАИ за минувшую неделю

12:59, 06 декабря 2021, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», за минувшую неделю (с 29 ноября по 6 декабря) портал Псковского агентства информации стал лидером по количеству цитат. «Известия», Lenta.ru, News-Life, Russia24 и другие использовали сообщения ПАИ 1 408 раз. В то время как показатель ближайшего конкурента Псковской ленты новостей по данному показателю равен 711.

В топ-5 самых цитируемых также попали luki.ru (217 цитат), «АиФ-Псков» (162 цитаты) и «МК Псков» (139 цитат). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, ЧП, силовые структуры, право.

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали: Ремонт еще пяти дворов завершили в Пскове, Около 20 см снега выпало в Псковской области за сутки, Музейный комплекс создадут в Доме Родзянко в Псковской области, Многоквартирный дом 1959 года постройки впервые отремонтировали в городе Дно и Около 30 млрд рублей инвестиций направили на соцсферу Псковской области.

Добавим, что также в первую десятку вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда». Их сообщения брали 3 и 15 раз соответственно.