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Псковский врач рассказала о необходимости дыхательной гимнастики после коронавируса

Дыхательная гимнастика - один из наиболее эффективных способов восстановления для переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на заведующую пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марину Керман.

Тренажеров для дыхательной гимнастики на рынке огромное множество, однако, по словам врача, их можно легко сделать своими руками.

«Для этого понадобится питьевая трубочка (соломинка) или часть от инфузионной системы. Один конец опустить в бутылку с водой и несколько раз с усилием выдувать через неё, пуская пузыри. Но так же можно выполнять упражнения, не прибегая к дополнительным устройствам», – рассказала Марина Керман.

По ее словам, дыхательная гимнастика в первую очередь необходима людям, страдающим хронической дыхательной недостаточностью. «К счастью, противопоказаний к дыхательной гимнастике не очень много, но все же они есть, а именно: различные травмы грудной клетки, позвоночника, головного мозга; лихорадка; кровотечение; острый тромбофлебит; гипертонический криз; а также высокое внутриглазное давление», – отметила она.

Также Марина Керман перечислила нетипичные симптомы COVID-19 и рассказала об особенностях протекания коронавируса у больных с «фоновыми» заболеваниями. Ранее об опасности коронавируса у детей рассказала псковский педиатр. Типы постковидного синдрома перечислила псковский врач. Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о медотводе от прививки от коронавируса. 

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