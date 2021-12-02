Нетипичные симптомы COVID-19 перечислила псковский врач

10:23, 02 декабря 2021, ПАИ

Заведующая отделением пульмонологии инфекционной больницы Марина Керман перечислила нетипичные симптомы коронавируса, пишет «Псковская правда».

Пациенты могут переносить коронавирус легко, однако иметь необычные симптомы. К ним относится потеря зрения или волос, ухудшение памяти. Медик, которая и сама перенесла коронавирус, отметила, что симптомы были схожи с аллергией: насморк, слезотечение, выраженная слабость. К типичным симптомам относится высокая температура, выраженная слабость, повышенная потливость, сухой кашель и одышка.

«В момент заболевания у меня резко, за один день (я даже помню этот момент) ослабло зрение. Прошло уже больше года, но зрение так до конца и не восстановилось...» - поделилась врач.

Медик отметила, что притупление обоняния можно исправить с помощью тренинга с эфирными маслами. Для этого нужно взять флакончик и осторожно вдыхать аромат, вспоминая его запах.

«Но ароматы использовать нужно только те, которые уже были знакомы. Можно брать любой парфюм или другой знакомый запах», - пояснила Марина Керман.

Переболевшие коронавирусом жалуются на проблемы с памятью. «Есть пациенты, которые страдают от этого уже на протяжении года. Знакомому медработнику пришлось завести ежедневник, чтобы ничего не забывать», - рассказала она.

Одним из распространённых побочных эффектов является депрессия. В этом случае специалист рекомендует обращаться к медицинскому психологу.

Такие состояния, по словам врача, могут продолжаться даже после выздоровления. Часто переболевшие наблюдаются у психотерапевтов, а иногда – у психиатров.

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