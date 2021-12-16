О кусачем оливье, возвращённых ценностях и салюте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:42, 16 декабря 2021, ПАИ

Доброй ночи, неспящие! Как всегда в это время на сайте Псковского агентства информации выходит «Хороший дайджест», в котором мы вспоминаем ушедший день исключительно с позитивной точки зрения. Меня зовут Сергей Владимирович. Итак, что же хорошего вчера произошло?

В Пскове прошёл форум Pskov HoReCa Training Camp. Это был хороший обмен опытом и знаниями для всей сферы гостеприимства, от отельеров до рестораторов. Надо ли говорить, что для Пскова – это очень важный момент, поскольку сам город является туристической Меккой. Каждое выступление спикеров посвящено доскональному разбору одного из вопросов практической работы, поэтому форум стал кладезем уникальных навыков для всех, кто работает в сфере гостеприимства. Подробнее о бизнес-форуме читайте на сайте ПАИ.

Анекдот к месту. Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

В ходе археологических работ на улице Леона Поземского в Пскове в одной из каменных построек специалисты обнаружили вставку в перстень с монограммой XIX века. Находка, конечно, интересная! Только я не понял, это одна из летних находок? Или работы ещё, несмотря на снег, продолжаются?

Министерство культуры РФ передало в объединённый Псково-Изборский музей культурные ценности, изъятые силовыми структурами региона в ходе оперативных действий. И вы можете все эти ценности увидеть собственными глазами. ПАИ опубликовало фоторепортаж Арсения Тимашова с места событий. Очень много красивых вещей!

Как и в прошлом году, статистики подсчитывают, во сколько псковичам обойдётся приготовление самого новогоднего салата – оливье. Придерживались, конечно, нынешнего рецепта. Ведь в настоящий салат оливье входили и рябчики, и раковые шейки, и трюфели. Это потом в Советском Союзе салат оливье раскулачили до неузнаваемости. Считали по советскому, закомому нам всем рецепту и выяснили, что небольшой тазик салата обойдётся в 457,5 рубля. Оливьешка от года к году кусается всё больше и больше.

Псковское агентство информации проводило на сайте опрос. И выяснилось, что большинство псковичей собираются на новогодние корпоративы. Подавляющее большинство респондентов – 71,5 % – забронировали стол в одном из заведений города. Чуть больше 1 % будут проводить корпоратив за городом. Около 2 % остались в раздумьях. 7 % отметят наступление Нового года на работе, после завершения трудового дня. Чуть больше 18 % участников опроса не располагают достаточным временем, чтобы насладиться праздником.

И наконец, совсем приятная новость. Новогодний фейерверк в Пскове будет, его проведут на площади Ленина 1 января 2022 года в 1:00. Обещают, что залпы салюта будут длиться 7 минут.

Разговаривают две блондинки.

– Представляешь, конец этого года приходится на пятницу!

– Ужа-а-ас! Только бы не на тринадцатое!

А ведь действительно на пятницу!

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!