ПАИ стало самым цитируемым СМИ недели
По итогам прошедшей недели (с 12 по 19 декабря) портал «Псковское агентство информации» цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия». На агентство ссылались 1 460 раз.
Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте, на издание ссылались 684 раза. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (186 цитат), далее расположилась ГТРК «Псков» (141 цитата), а замыкает пятёрку лидеров «АиФ-Псков» (116 цитат).
Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как Lenta.ru, «Известия», RuBaltic.ru, News-Life, и другие. Больше всего интерес они проявляли к рубрикам «Власть», «Здоровье и медицина», «Общество и социальная сфера», «Транспорт», «ЧП», «Культура», «Право».
В пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об обустройстве 100 велодорожек в Пскове, о жертвах мошенников, о найденном на раскопках перстне XIX века, о новых школьных автобусах и об открытии пункта вакцинации для беременных в Псковском перинатальном центре.
Добавим, что в десятку цитируемых СМИ также вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».
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