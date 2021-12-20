ПАИ стало самым цитируемым СМИ недели

10:00, 20 декабря 2021, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 12 по 19 декабря) портал «Псковское агентство информации» цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия». На агентство ссылались 1 460 раз.

Псковская лента новостей уверенно держится на втором месте, на издание ссылались 684 раза. На третьем месте по цитируемости в регионе стоит портал luki.ru (186 цитат), далее расположилась ГТРК «Псков» (141 цитата), а замыкает пятёрку лидеров «АиФ-Псков» (116 цитат).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как Lenta.ru, «Известия», RuBaltic.ru, News-Life, и другие. Больше всего интерес они проявляли к рубрикам «Власть», «Здоровье и медицина», «Общество и социальная сфера», «Транспорт», «ЧП», «Культура», «Право».

В пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения об обустройстве 100 велодорожек в Пскове, о жертвах мошенников, о найденном на раскопках перстне XIX века, о новых школьных автобусах и об открытии пункта вакцинации для беременных в Псковском перинатальном центре.

Добавим, что в десятку цитируемых СМИ также вошли «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».