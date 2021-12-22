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О новогодних настроениях и желаниях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, неспящие! С вами «Хороший дайджест». Я здесь не публикую плохих новостей. С вами Сергей Владимирович. Поехали.

Вы чувствуете, что Новый год уже совсем близко? Нет? Как же так? В Пскове открываются новогодние ярмарки, музеи приготовили праздничные программы. Всё уже заряжено и готово бабахнуть!  Ещё одна выставка открылась вчера, 21 декабря, в 16:30 в центре туризма и творческих индустрий. Эта выставка – «Новогодняя история» – расскажет о куклах: девочках, мишках и прочих. Ну когда ещё, как не в Новый год, сходить на подобную выставку?

Псковские библиотеки тоже подготовились к календарной смене года. О том, куда можно сходить и что посмотреть, читайте в отдельной новости на ПАИ.

Новогодним настроением заражаются абсолютно все. Это лучше, чем ковидом!
Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей GCR подготовил список новогодних дел, что нужно обязательно сделать в праздничные дни. Согласитесь вы с этим списком или нет – ваши проблемы. Но попробовать стоит. Загадывая желания, помните, что они могут исполняться!

На Новый год Вовочка загадал: «Хочу, чтобы каждый день был Новый год!» Через два месяца Вовочка вышел на пенсию.

Псковские известные персоны рассказали о своём отношении к гороскопам. Интересно почитать, потому что люди раскрывают своё подсознательное, отвечая на «несерьёзные» вопросы.

Сегодня стало известно, что в Великих Луках пройдёт салют из 480 залпов, а на площади Ленина там же установят семь световых фигур. Становится празднично и нарядно повсюду.

Напоследок я приготовил вам совершенно душещипательную историю. Американский мальчик Бриджер Уокер, которому было всего шесть лет, бросился на помощь своей сестре: на неё напала собака. Сестричку он спас, но собака здорово покалечила мальчишку. Докторам пришлось накладывать аж 90 швов на лицо! К слову сказать, мальчонка является фанатом вселенной Marvel. И представьте себе, актёр Том Холланд пригласил уже семилетнего героя на съёмки фильма «Человек-паук». Надо ли говорить, что мечты могут сбываться?

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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