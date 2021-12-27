Прямая линия с губернатором вывела «Эхо Москвы» в Пскове в лидеры по цитируемости

10:58, 27 декабря 2021, ПАИ

По итогам прошедшей недели, с 20 по 26 декабря, по данным сервиса «Медиалогия», «Эхо Москвы» в Пскове стало лидером по индексу цитируемости среди СМИ Псковской области. Совокупный ИЦ 10,58 радиостанция получила после прямой линии с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Федеральные агентства ссылались на первоисточник. Портал «Псковское агентство информации» стал вторым с показателем 4,52.

Псковская лента новостей заняла третью строчку с ИЦ 4,47. Далее расположился портал luki.ru (ИЦ 0,58), замыкает пятёрку лидеров ГТРК «Псков» (ИЦ 0,48).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как ТАСС, «Известия», Lenta.Ru, «Фонтанка». Больше всего интереса они проявляли к рубрикам власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, силовые структуры, право, криминал.

В пятёрку самых цитируемых новостей ПАИ попали сообщения о признании региона одним из самых читающих в России, о появлении оборудования для неонатального скрининга, о разрушении памятника археологии XV века, о переносе часовни во время реконструкции Ольгинского моста и о пойманном воре фейерверков.

Добавим, что в десятку цитируемых также вошли «АиФ-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».