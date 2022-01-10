Фото ПАИ с места ДТП вывело портал «luki.ru» в лидеры по цитируемости

16:38, 10 января 2022, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия» за минувшую неделю, с 3 по 9 января, самым цитируемом СМИ региона стал портал «luki.ru». Лидерство ему принесла новость о сбитом велосипедисте в Печорском районе, которую портал перепечатал со ссылкой на Псковское агентство информации. «Фонтанка.ру» разметила сообщение, сославшись на великолукских коллег, подарив тем самым самый высокий индекс цитируемости – 1,02 (семь цитат).

Вторым стал портал «Псковское агентство информации» с ИЦ 0,71 (72 цитаты), на третьей строчке расположилась Псковская лента новостей с ИЦ 0,71 (67 цитат). «АиФ Псков» стал четвертым (ИЦ 0,14, 13 цитат) и замыкает пятерку «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,07, две цитаты).

Псковские СМИ цитировал такие издания, как «Фонтанка.ру», «Комсомольская правда», «Деловой Петербург» и другие.

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали сообщения о ДТП, в которое попал туристический автобус, об индексации материнского капитала, о переносе главной ёлки Пскова, о признании Псковской области самой читающей в России и о вандализме в «Луки Парке».