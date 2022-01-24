Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться

Победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» – герои нашего времени, на которых надо равняться. Об этом Псковскому агентству информации заявил глава администрации Пскова Борис Елкин, который вошёл в состав членов жюри премии этого года.

Сити-менеджер отметил, что время показало, что премию «Народное признание» учредили не зря. «Уже 12-й год её вручают лучшим из лучших в Псковской области, и с каждым годом интерес к ней растет: участников становится всё больше, расширяется география и заслуженные награды получают люди из разных уголков нашего региона», – сказал Борис Елкин.

Глава городской администрации также подчеркнул, что обладателями премии становятся не только известные политики, крупные бизнесмены, деятели культуры, но и простые люди, которые заслужили уважение и признание общества своими неординарными инициативами, смелыми поступками, интересными проектами и рекордами. «Они и есть герои нашего времени, о которых надо говорить, писать и на которых надо равняться», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что 21 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2021». Параллельно начало работу жюри, в состав которого вошли 12 человек. Возглавил экспертную комиссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого члена жюри будет равен 3 % от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Церемония награждения в этом году состоится 27 января в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Вход будет организован по пригласительным билетам. Информация о том, где их можно получить, будет опубликована в ближайшее время. Церемония вручения «Народного признания» пройдёт с соблюдением всех действующих в Псковской области противокоронавирусных ограничений. Гостям мероприятия необходимо будет предъявить на входе QR-код о прохождении вакцинации или о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании. А при предъявлении документа о медицинском отводе также нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Отметим, что Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Подробнее о премии можно почитать здесь.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Проголосовать >>>

24 января 2022

Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
24 января 2022

10 единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

24 января 2022

Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться
24 января 2022

Что можно и что нельзя делать 22.02.2022
24 января 2022

Введение локдауна в России не обсуждается – Песков
24 января 2022

Побег не удался: псковские полицейские нашли двух потерявшихся детей

24 января 2022

Псковичам рассказали, как дозвониться в детскую поликлинику
24 января 2022

Прививать детей от коронавируса в Пскове планируют в двух филиалах поликлиники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...