Борис Елкин: Победители «Народного признания» – герои нашего времени, на которых надо равняться

15:42, 24 января 2022, ПАИ

Победители Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» – герои нашего времени, на которых надо равняться. Об этом Псковскому агентству информации заявил глава администрации Пскова Борис Елкин, который вошёл в состав членов жюри премии этого года.

Сити-менеджер отметил, что время показало, что премию «Народное признание» учредили не зря. «Уже 12-й год её вручают лучшим из лучших в Псковской области, и с каждым годом интерес к ней растет: участников становится всё больше, расширяется география и заслуженные награды получают люди из разных уголков нашего региона», – сказал Борис Елкин.

Глава городской администрации также подчеркнул, что обладателями премии становятся не только известные политики, крупные бизнесмены, деятели культуры, но и простые люди, которые заслужили уважение и признание общества своими неординарными инициативами, смелыми поступками, интересными проектами и рекордами. «Они и есть герои нашего времени, о которых надо говорить, писать и на которых надо равняться», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что 21 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за участников премии «Народное признание – 2021». Параллельно начало работу жюри, в состав которого вошли 12 человек. Возглавил экспертную комиссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Голос каждого члена жюри будет равен 3 % от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Церемония награждения в этом году состоится 27 января в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Вход будет организован по пригласительным билетам. Информация о том, где их можно получить, будет опубликована в ближайшее время. Церемония вручения «Народного признания» пройдёт с соблюдением всех действующих в Псковской области противокоронавирусных ограничений. Гостям мероприятия необходимо будет предъявить на входе QR-код о прохождении вакцинации или о перенесённом в течение последних шести месяцев заболевании. А при предъявлении документа о медицинском отводе также нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Отметим, что Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Подробнее о премии можно почитать здесь.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».