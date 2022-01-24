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Общество

Сыровар Дмитрий Ершов: После «Народного признания» о нас многие узнали

«После «Народного признания» в Себеже о нас многие наконец-то узнали, к нам многие пришли», - заявил сыровар Дмитрий Ершов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. В прошлом году он стал победителем премии в номинации «Наша марка», а в этом - вошёл в состав жюри.

Дмитрий Ершов подчеркнул, что получил «большое моральное удовлетворение» от участия в «Народном признании».  «То, что мы тогда получили так много голосов, это подбадривает, это говорит о том, что путь выбран правильный, что наша работа нужна людям», - сказал сыровар.

Он уверен, что премия необходима региону и должна продолжать жить. «Она рассказывает о людях, которые что-то собой представляют, что-то делают. Я сам из списка номинантов «Народного признания» почерпнул очень многое, много узнал, отметил адреса, куда я обязательно заеду», - заключил Дмитрий Ершов.

Напомним, что 21 января на сайте ПАИ завершилось голосование во втором туре за номинантов «Народного признания – 2021». Теперь приступила к работе экспертная комиссия, в её состав вошли 12 человек. Жюри возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Члены жюри смогут добавить участникам премии 3 % от общего количества голосов, поданных в номинации во втором туре. Победители будут определены путём сложения голосов экспертов и голосов читателей Псковского агентства информации.

Церемония награждения победителей «Народного признания – 2021» пройдёт 27 января в 19:00 в большом концертном зале Псковской областной филармонии. При проведении мероприятия будут соблюдаться все противоковидные требования. Его смогут посетить гости, предъявившие QR-коды о проведённой вакцинации или о перенесённом в последние полгода COVID-19. Людям с медицинским отводом от прививки потребуется предоставить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест.

На церемонию будут пропускать по пригласительным билетам. В ближайшее время на сайте ПАИ появится информация о том, как и где их можно получить. 

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание», учредителем которой является Псковское агентство информации, проводится уже в 12-й раз. В этом году на заветную награду претендовала 131 заявка в 12 номинациях. За всю историю премии её победителями стали более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.

Подробнее о премии можно почитать здесь.

Информация о том, кто получал награды в разные годы, размещена по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».

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