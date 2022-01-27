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Общество

Иван Грибов: «Народное признание» должно стимулировать людей на достижения и подвиги

Получение общественного признания должно стимулировать людей на дальнейшие достижения и подвиги. Такое мнение выразил прокурор Псковской области Иван Грибов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Считаю, что подобного рода инициативы оздоровляют общество, а то в последнее время как-то много негативной повестки», – рассказал прокурор и отметил, что «Народное признание» – это яркое и, без всяких сомнений, нужное событие.

«У нашего местного «Оскара» уже достаточно солидный возраст для премий подобного рода, что является показателем народной популярности и уважения, безусловно, доверия. С каждым годом проект развивается и становится все более масштабным и интересным. Жители Псковской области сами решают, кто действительно заслужил «Народное признание». Людей, которые каждый по-своему делают наш регион лучше, все должны знать в лицо и тянуться к их уровню, брать с них пример», –  отметил Иван Грибов.

Партнёры премии в 2021 году

Первая общественная премия «Народное признание» проводится уже в 12-й раз. За  это время награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона. В этом году на соискание премии поступила 131 заявка в 12 номинациях. 

Голосование за соучастников премии «Народное признание – 2021» на сайте Псковского агентства информации завершилось 21 января. Сейчас идёт работа экспертной комиссии, которую возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Члены жюри смогут добавить участникам премии 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. Победителей премии определят путем сложения голосов 12 членов жюри и голосов, отданных читателями Псковского агентства информации на сайте на втором этапе голосования.

Изначально церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» должна была состояться 27 января, однако в связи с ростом заболеваемости коронавирусом мероприятие перенесли.

Подробнее о премии можно почитать здесь. Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание – 2010»;

«Народное признание – 2011»;

«Народное признание – 2012»;

«Народное признание – 2013»;

«Народное признание – 2014»;

«Народное признание – 2015»;

«Народное признание – 2016»;

«Народное признание – 2017»;

«Народное признание – 2018»;

«Народное признание – 2019»;

«Народное признание – 2020».

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