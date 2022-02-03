Дежурные группы для учеников начальных классов организованы в великолукских школах

13:58, 03 февраля 2022, ПАИ

Дежурные группы для учеников начальных классов организованы в школах Великих Лук и Великолукского района, которые перешли на дистанционный режим работы с 3 по 13 февраля.

Также на территории муниципальных образований с 3 по 13 февраля приостанавливается работа учреждений допобразования, проведение занятий в очной форме с несовершеннолетними в организациях культуры вне зависимости от формы собственности, иных организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений.

С 3 по 13 февраля в Великих Луках и Великолукском районе приостанавливается действие льготных проездных билетов для обучающихся школ с их дальнейшим продлением.

Ознакомиться с полным текстом указа губернатора Михаила Ведерникова о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия можно на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Отметим, что ранее на дистанционное обучение перешли школы Пскова и Псковского района. Позже на дистанционное обучение ушли также школы в Бежаницком и Пыталовском районах, две школы в Порховском районе. Во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассмотрят возможность продления дистанционного обучения в школах Пскова до 13 февраля.