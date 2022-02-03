«Северная орхидея» проиграла суд по поводу земельного участка под Дом причта в Пскове

18:19, 03 февраля 2022, ПАИ

ООО «Северная орхидея» проиграло суд по поводу признания незаконным постановления администрации Пскова от 18 мая 2021 года № 624 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры – улично-дорожная сеть «Улица Воеводы Шуйского» в городе Пскове». Документы опубликованы на сайте Псковского городского суда.

Напомним, позже этот участок был передан в аренду Псковской епархии под социальный проект «Дом причта». Частью этого участка без оснований до сих пользуется «Северная орхидея» (гостиничный комплекс «Дом у Покровки»).

«Северная орхидея» подала иск в Псковский городской суд 20 августа прошлого года. 1 февраля 2022 года судом было вынесено решение: в удовлетворении административного иска «Северной орхидее» отказать.

Отметим, что ещё один иск «Северной орхидеи» к КУМИ администрации Пскова находится в Арбитражном суде Псковской области и касается того же земельного участка. Заседание в арбитраже назначено на 16 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что кафе на улице Воеводы Шуйского, 17 незаконно заняло часть земельного участка. Ситуацию прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, также об этом на пресс-конференции в ПАИ говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гостевой дом «У Покровки» уже получил предупреждение от Росреестра за незаконное владение землёй. Подробнее о градостроительном скандале читайте здесь.