О собачьем языке, чайных тонкостях и трамплине счастья – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:54, 08 февраля 2022, ПАИ

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Доброй ночи, господа неспящие! Снова «Хороший дайджест» на ПАИ, и снова новости, дающие надежду на хорошую жизнь в будущем. С вами Сергей Владимирович. Движемся!

В феврале планируется внести в Госдуму проект нового закона о похоронах, согласно которому похоронное дело станет госуслугой. Соответственно, может быть, наведут хоть какой-то порядок в этой сфере. Это будет касаться и цифровизации. Меня не было с вами как раз в связи с этими печальными событиями. И мне пришлось лично столкнуться с тем, что надо получить в месте А первую бумажку, прийти и обменять её на бумажку номер два, которую уже ждут в месте Б. Но бежать надо быстрее, поскольку места А и Б редко совпадают по графику. Но кроме этих двух бумажек сужествуют и В, и Г, и Д... Да, люди вынуждены бегать, поскольку их поставили в такие условия! И это в век, когда у каждого на рабочем месте компьютеры! Но в области организации похорон компьютеры до сих пор используются только для распечатки этих самых бумажек. А что вам мешает объединиться в сеть? Очень надеюсь, что с принятием закона наведут порядок в этой отрасли. Как говорится, пусть подольше бы не понадобилось, но понадобится каждому.

Позабавило сегодня одно российское ведомство. Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила разработать ряд критериев немотивированной агрессии бездомных собак. Вы-то, конечно, можете разработать такие критерии. Только попробуйте их своим чиновничьим языком объяснить собаке! Когда собака кусает, у неё на это свои причины. «Собака бывает кусачей только от жизни собачьей…» Интересно, и как же они задуманные критерии разработают? Совсем ку-ку... То есть гав-гав...

8 февраля в Пскове будет производиться проверка системы оповещения. Поэтому если услышите свист да вой – не пугайтесь. Просто проверка. Не более.

В одну псковскую компанию ищут чайного сомелье. Начнём с того, друзья, что человек, дегустирующий чай, не называется сомелье. Его зовут титестером: от английского tea – «чай» и tester – «испытатель, тестировщик, дегустатор». Титестеры работают на производствах чая и в компаниях-импортёрах. Они проверяют качество отправляемой и поставляемой продукции, составляют новые купажи и рассчитывают рецептуру. Для хорошего титестера важны тонкое обоняние и вкус, чтобы различать нюансы каждого сорта. А ещё важно отсутствие таких вредных привычек, как курение или употребление алкоголя, потому что именно они притупляют вкусовые рецепторы. Согласитесь, профессия редкая. Поэтому возник вопрос: а сколько должен получать титестер? И вот тут выяснилось, что псковская компания, объявившая вакансию, сильно занизила заработную плату, предложив от 25 до 30 тысяч до вычета НДФЛ. Жуйте чай за такие деньги сами! Титестер должен получать от 70 до 100 тысяч рублей. А за 25 тысяч он вам таких купажей наделает, что бизнес придётся прикрыть. Скупой платит дважды! Чтобы стать хорошим титестером, надо отучиться лет десять...

Если мы заговорили о вкусняхах, то надо обязательно сказать, что в аэропорту Пскова скоро появится кафе. И не только кафе, но и лаундж-зона, где можно будет отдохнуть в мягких креслах, посмотреть телевизор и заказать что-нибудь из нового кафе.

И напоследок: сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас вы поймёте, почему это так важно. Ранее российские спортсмены никогда не завоёвывали олимпийские медали в этой дисциплине. Это наши олимпийские Гагарины, понимаете? И сейчас на волне успеха Российский спортивный олимпийский комитет предложит выстроить пару трамплинных лыжных баз где-нибудь в Биробиджане. Почему бы и нет? Сочи можно, а Биробиджану нельзя?

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!