Псковский перинатальный центр готов принимать пациенток из других регионов и стран

17:50, 14 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал Псковскому агентству информации, что медучреждение может оказывать помощь не только жительницам региона, но и пациенткам из соседних регионов и стран.

«Надеемся, что пациентки из Псковской области не будут уезжать рожать в другие страны, например, в Эстонию. Наоборот, мы хотим привлечь пациенток из Эстонии, ведь во многих вопросах мы конкурентоспособны», - рассказал главный врач.

Николай Красиков рассказал, что в Эстонии довольно маленькие родильные учреждения, в которых нет дежуривших круглосуточно акушеров-гинекологов. Медицинская помощь там оказывается средним медицинским персоналом.

«В Псковском перинатальном центре круглосуточно дежурят врачи анестезиологи-реаниматологи, как взрослые, так и детские. Наш центр оказывает полный спектр медпомощи», - добавил Красиков.

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