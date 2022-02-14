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Общество

Псковский перинатальный центр готов принимать пациенток из других регионов и стран

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков рассказал Псковскому агентству информации, что медучреждение может оказывать помощь не только жительницам региона, но и пациенткам из соседних регионов и стран.

«Надеемся, что пациентки из Псковской области не будут уезжать рожать в другие страны, например, в Эстонию. Наоборот, мы хотим привлечь пациенток из Эстонии, ведь во многих вопросах мы конкурентоспособны», - рассказал главный врач.

Николай Красиков рассказал, что в Эстонии довольно маленькие родильные учреждения, в которых нет дежуривших круглосуточно акушеров-гинекологов. Медицинская помощь там оказывается средним медицинским персоналом.

«В Псковском перинатальном центре круглосуточно дежурят врачи анестезиологи-реаниматологи, как взрослые, так и детские. Наш центр оказывает полный спектр медпомощи», - добавил Красиков.

Читайте также как Псковский перинатальный центр планирует внедрить практику «мягких родов». Гинекологическое отделение откроется в Псковском перинатальном центре. В 2021 году в Псковском перинатальном центре родилось на 100 малышей больше, чем в 2020. В Псковском перинатальном центре выхаживают новорожденных весом от 500 граммов. Николай Красиков решил уехать из Москвы после посещения Псково-Печерского монастыря.

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