Самым цитируемым СМИ в регионе стало ПАИ

12:41, 28 февраля 2022, ПАИ

По данным сервиса «Медиалогия», с 21 по 27 февраля Псковское агентство информации стало самым цитируемым СМИ региона с ИЦ 4,49. На второй строчке расположилось информагентство холдинга «Гражданская пресса» с ИЦ 4,05.

Далее в рейтинге расположились «МК Псков» (ИЦ 0,38), «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,32), и замыкает пятерку лидеров ГТРК «Псков» (ИЦ 0,29).

Псковские СМИ цитировали такие федеральные издания, как «Известия», «Невские новости», «АвиаПОРТ», портал «Культура» и другие. Самый высокий индекс был присвоен новостям ПАИ о гибели мужчины на пожаре, ремонте дорог к туристическим объектам региона, строительстве фермы для крупного рогатого скота, о том, что школы не будут переходить на удаленку, и о появлении временных остановок в Пскове в связи с ремонтом Троицкого моста.

Добавим, что также в топ-10 вошли «АиФ-Псков», «КП-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».