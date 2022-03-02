Премьера фильма «Я читаю» запланирована в Пскове

23:00, 02 марта 2022, ПАИ

Режиссёр-постановщик фильма «Я читаю» Ольга Акатьева готова приехать на кинофестиваль «Западные ворота» в Псков. Об этом она заявила в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо».

«Мы всегда открыты, с большим удовольствием приедем. И я надеюсь, что у нас будет возможность сделать большую премьеру фильма «Я читаю» в Пскове. Я думаю, он уже будет в конце этого года», – добавила режиссёр.

По её словам, порядка 60 % съёмок картины будет проходить в Пскове.

Почему Псков выбрали для съёмок картины, читайте здесь. Работа над фильмом продолжится летом.

Над созданием полнометражного художественного фильма «Я читаю» работает кинокомпания «Окапи продакшн». Сценарий фильма, написанный Марией Суворовой, стал победителем конкурса Минкультуры России в категории «Детское кино», абсолютным победителем конкурса киносценариев Минпросвещения России, а также получил экспертную поддержку Ассоциации дислексии России. В съёмках принимали участие известные актёры: Евгений Гришковец, Нина Усатова, Ингеборга Дапкунайте, Равшана Куркова и Евгений Стычкин.

Псковская область неоднократно становилась местом создания как художественных, так и документальных фильмов. В последние годы в регионе сняты такие известные киноленты, как «Холоп», «Цой», «Заповедник», «Учёности плоды», «Плакать нельзя» и ряд других. По инициативе губернатора в регионе запущена система ребейтов, которая позволяет на конкурсной основе оказать региональную поддержку кинематографистам, работающим на территории региона. На текущий год в областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.