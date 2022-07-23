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Общество

О студентах, продуктах на исходе и весёлых клавишах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Привет всем неспящим! Это «Хороший дайджест на сайте Псковского агентства информации. Снова только позитивные новости за минувший день. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России. Объясняю человеческим языком. Торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Объясните мне, почему в России этим вопросом занимается целое ведомство, когда за рубежом почти в каждом продуктовом магазине просто раздают продукты с истекающим сроком годности? Там не нужно волевого решения всяких «промторгов», там радивый хозяин понимает, что проще даже отдать, чем выбросить. Во-первых, люди поедят, во-вторых, мусора меньше.

В преддверии нового учебного года платформа «Россия – страна возможностей» проводит опрос, чтобы выявить портрет студента 2022 года. Чего не хватает студентам в обучении? Где хотят работать студенты и на какую зарплату они рассчитывают? Чем запомнилась студенческая жизнь?  Я знаю, чего не хватает студентам. Стипендии! И скажите, что я не прав! А с остальным можно запросто  мириться.

Сегодня псковичи и гости города смогут вместе спеть известные композиции во время центрального концерта на Октябрьской площади. Это, конечно, массовым караоке трудно назвать. Здесь, наверное, больше применим термин «хоровое пение». Но если в этом году всё получится, то в следующем можно будет спеть всем Псковом. И попасть в книгу рекордов Гиннесса. Сама идея шикарная. Ведь ещё никто в мире не пел целым городом!

Ещё одна позитивная новость. Помните, мы говорили, что после фестиваля «Виноград» остались бесхозными некоторые музыкальные инструменты? В частности, пианино. Мои коллеги, журналисты из ПАИ привезли один такой инструмент и поставили на улице, прямо у агентства! Более того, почти вся редакция приняла участие в оформлении нового арт-объекта. Получилось вдохновенно и здорово! Теперь «Чижика-Пыжика» может подобрать на клавишах каждый проходящий мимо человек.

Как бы вы отнеслись к тому, если бы россиянам дали выходной в день рождения? Именно этим озаботилась Государственная дума. Не знаю, что они там решат, но мне кажется, что выходной день надо давать на следующие сутки после празднования… Хорошо жить в век информационных технологий, в день рождения обязательно кто-нибудь поздравит! Сбербанк с утра смс прислал, из ювелирного позвонили, пожелали всего хорошего, про остальные мелкие компании вообще молчу.

И наконец рад вам сообщить, что концерт Николая Носкова всё же состоится 4 августа. Все, кто приобретал ранее билеты, поменяйте их на новые!

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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