В июле ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области

12:08, 02 августа 2022, ПАИ

Псковское агентство информации стало самым цитируемым СМИ региона по итогам месяца. На СМИ ссылались 142 раза, ему присвоили индекс цитируемости 16,44.

По данным сервиса «Медиология», второе место в регионе заняла местная лента новостей с индексом цитируемости 15,88. На СМИ ссылались 119 раз. Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский», его новости другие издания использовали 62 раза (ИЦ 10,40). В пятёрку самых цитируемых также вошли портал luki.ru и ГТРК «Псков», у которых ИЦ 3,21 и 1,86 соответственно.

В июле в десятку лучших вошли все СМИ медиахолдинга Псковской области. «Аргументы и факты – Псков» заняли девятое место с ИЦ (0,06), «Псковская правда» замыкает топ с показателем 0,01. Также вернулась в список самых цитируемых СМИ «Комсомольская правда – Псков», с ИЦ 0,51 она заняла в рейтинге сразу восьмую позицию.

Что заинтересовало другие СМИ

На первом месте новость про выставку об увлечениях первого российского императора Петра I, которая будет работать в Пскове с 15 июля по 26 августа.

Также цитировали новость об ограничении движения по улице Никольской в связи с дорожным ремонтом и об обновлении междворовых проездов.

Взяли в свою ленту также новость о контрабандных сигаретах, которые пытались ввезти на территорию России в тайнике, обустроенном в грузовой машине. Не обошли стороной новость о ходе ремонта Троицкого моста.

Также федеральные издания цитировали новости о карантине по бешенству, введённом на территории эпизоотического очага в Пскове, об открытии шахматных клубов в 11 районах региона, о ДТП, в результате которого из-за столкновения автомобиля с лосем пострадали два человека, о служебной проверке после пожара в музее Римского-Корсакова, о статистике пожаров за полгода и т. д.

Псковские СМИ цитировали такие издания, как Lenta.ru, «Известия», РЕН ТВ, «Агентство Бизнес Новостей», «АвиаПОРТ», информационное агентства «Красная весна», Allnw.ru, Dp.ru, SM-News, «Русский мир» и другие.