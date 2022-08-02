В июле ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области
Псковское агентство информации стало самым цитируемым СМИ региона по итогам месяца. На СМИ ссылались 142 раза, ему присвоили индекс цитируемости 16,44.
По данным сервиса «Медиология», второе место в регионе заняла местная лента новостей с индексом цитируемости 15,88. На СМИ ссылались 119 раз. Замыкает тройку лидеров телеканал «Первый Псковский», его новости другие издания использовали 62 раза (ИЦ 10,40). В пятёрку самых цитируемых также вошли портал luki.ru и ГТРК «Псков», у которых ИЦ 3,21 и 1,86 соответственно.
В июле в десятку лучших вошли все СМИ медиахолдинга Псковской области. «Аргументы и факты – Псков» заняли девятое место с ИЦ (0,06), «Псковская правда» замыкает топ с показателем 0,01. Также вернулась в список самых цитируемых СМИ «Комсомольская правда – Псков», с ИЦ 0,51 она заняла в рейтинге сразу восьмую позицию.
Что заинтересовало другие СМИ
На первом месте новость про выставку об увлечениях первого российского императора Петра I, которая будет работать в Пскове с 15 июля по 26 августа.
Также цитировали новость об ограничении движения по улице Никольской в связи с дорожным ремонтом и об обновлении междворовых проездов.
Взяли в свою ленту также новость о контрабандных сигаретах, которые пытались ввезти на территорию России в тайнике, обустроенном в грузовой машине. Не обошли стороной новость о ходе ремонта Троицкого моста.
Также федеральные издания цитировали новости о карантине по бешенству, введённом на территории эпизоотического очага в Пскове, об открытии шахматных клубов в 11 районах региона, о ДТП, в результате которого из-за столкновения автомобиля с лосем пострадали два человека, о служебной проверке после пожара в музее Римского-Корсакова, о статистике пожаров за полгода и т. д.
Псковские СМИ цитировали такие издания, как Lenta.ru, «Известия», РЕН ТВ, «Агентство Бизнес Новостей», «АвиаПОРТ», информационное агентства «Красная весна», Allnw.ru, Dp.ru, SM-News, «Русский мир» и другие.