О чайных предпочтениях, Колесе Телеги и везении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:37, 03 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! На сайте Псковского агентства информации Сергей Владимирович и очередной выпуск «Хорошего дайджеста». Подбиваем итоги ушедшего дня.

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (День ВДВ). Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил десантников. «Псковские десантники являются эталоном воинской доблести и отваги. В самых сложных ситуациях воины в голубых беретах демонстрируют исключительную стойкость, решительность, силу духа, неизменно подтверждая девиз, ставший для них жизненным кредо, – «Никто, кроме нас»», – сказал в поздравлении губернатор. Где-то натыкался сегодня на информацию, что в Петербурге кое-где даже отключали по понятным причинам фонтаны. А как прошёл День ВДВ в Пскове, вы можете посмотреть в фоторепортаже.

Псковские випы щедро делятся своими традициями. На сей раз речь зашла о чае. Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, какие они предпочитают чаи, любят ли они их вообще и что думают по поводу иван-чая. Другими словами, «вызывает антирес и ещё такой процесс. Как у вас там пьют какаву – с сахарином, али без?». Что делать, если ваш чай долго не остывает? Заварите горячей водой ваш чай, а потом буквально на минутку зайдите на свою страничку в соцсети. Вуаля, ваш чай – комнатной температуры. Не благодарите!

В деревне Ляды Плюсского района начали строить пришкольный стадион по программе «Газпром – детям». В данный момент специальная техника расчищает площадку и снимает верхний слой грунта. Конечно такое строительство – большое событие для деревни.

Я не знаю, что послужило тому причиной, прирождённая осёдлость россиян или нехватка денег на путешествия, но почти 70% наших соотечественников не бывали за границей. Более того, 30% , а это почти каждый третий, ни разу не выезжали за пределы своего региона. Путешествуйте, друзья, как можно больше. Иначе, что вам останется вспоминать в старости? Как вы бесконечно работали? Всего должно быть в меру! И работы, и отдыха.

Житель Пскова купил на почте лотерейный билет и выиграл трёхкомнатную квартиру стоимостью 5 млн рублей. А вот так! Если честно, я не верю в подобные вещи... Нет, человек мог выиграть квартиру. И иногда даже обязан это сделать, иначе никто лотереи покупать не будет. Но один чёрт, ты потратишь на фантики больше, чем выиграешь. Иначе бы устроители лотерей их не организовывали. Поэтому я их не покупаю.

NASA опубликовала новое фото, которое прислал телескоп «Джеймс Уэбб». Далёкая галактика называется «Колесо Телеги». И вправду похоже! Можете сами убедиться. А находится оно от Земли, даже страшно подумать, на каком расстоянии!

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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