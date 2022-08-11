О космических охотниках, мёде и вегетарианстве – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:58, 11 августа 2022, ПАИ

Приветствую всех, кто пока ещё не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Пробежимся по позитивным событиям ушедшего дня. Поехали!

Псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко запечатлел августовский Млечный Путь. Откровенно говоря, чтобы запечатлеть такую красоту, надо быть в хорошем смысле слова «сдвинутым». Это, как фотоохотник, который ждёт животных с фотокамерой, только вместо зверушек – звёздное небо. Очень романтично.

Ставшая традиционной вечёрка накануне трёх Спасов состоится во Дворе Постникова уже сегодня 12 августа. Три Спаса – яблочный, медовый и хлебный (или ореховый). Дегустация чая и мёда, мастер-классы и многое другое ожидает тех, кто примет в вечёрке участие. Словом, добро пожаловать!

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала, что на сентябрьских выборах «голосования на пеньках» не будет. Удивительно, правда? Учитывая то, что Центризбирком официально назвал тогда «голосование на пеньках» фейком! Элла Памфилова признала то, чего не было!

Ярмарка, приуроченная к православному празднику Медовый Спас, пройдёт в Пскове на улице Пушкина и на территории Детского парка с 12 по 14 августа. Вот тут любители сладкого могут оттянуться по полной! Каких только сортов мёда там не будет! Обязательно посетите ярмарку. Скоро вечера будут темными и зимними. Самое то, чтобы попивать чай с мёдом. А кроме того, конечно, будут в продаже продукты пчеловодства.

В Пскове люди поддерживают здоровый образ жизни, но не стремятся убрать мясо из рациона. И правильно! Россия – северная страна. Нам без мяса невозможно. И хотите я вам в два счёта докажу, что человеку положено природой есть мясо? Подойдите к зеркалу и улыбнитесь пошире! За резцами какие зубы идут следующими? Правильно, клыки! А клыки природа сделала только тем организмам, которые должны питаться мясом. У жвачных животных клыков не бывает. Вот и подумайте, зачем идти против природы?

На официальной странице Вконтакте Пушкинского заповедника всем желающим музейные сотрудники предлагают проверить свои знания об периоде жизни и творчества А.С. Пушкина и ответить на вопросы шуточной игры-викторины «Правда или ложь?». Заходите в новость и идите по ссылке.

Помните, как у Хармса? Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Радионовна, я пришел!».

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!