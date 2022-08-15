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Общество

Лидером по индексу цитируемости на прошлой неделе стал «Первый Псковский»

Телеканал «Первый Псковский» занял первое место по индексу цитируемости среди региональных СМИ на прошлой неделе. Псковское агентство информации, по данным сервиса «Медиалогия», стало лидером по количеству цитат.

На этот раз в рейтинге цитируемости произошли значительные изменения. Телеканал «Первый Псковский» поднялся на две позиции и занял первое место с показателем в 1,92. Второе место досталось порталу Luki.ru, ему место в рейтинге обеспечили местные ленты новостей. В тройку также вошёл ГТРК «Псков» – это произошло благодаря тому, что «Коммерсант» два раза упомянул, что телезрители ГТРК «Псков» соберут 34 тыс. руб. на лечение больного ребенка.

На четвёртом месте по индексу цитируемости на прошлой неделе – Псковское агентство информации с показателем в 1,24. Более чем в три раза меньше набрала другая местная лента новостей (0,4), замкнувшая пятёрку лидеров. В десятку самых цитируемых СМИ региона также вошли интернет-газеты «Псковская правда» и «АиФ-Псков». 

Что касается количества цитат, тут места в рейтинге распределились следующим образом. На первом месте с большим отрывом Псковское агентство информации (34 цитаты), 16 цитат у телеканала «Первый Псковский» и девять – у портала luki.ru.

По данным сервиса «Медиалогия», в число самых цитируемых новостей ПАИ попала информация о том, что в Красногородском районе на капремонт школы-интернат выделили 40 млн рублей, новость о назначении Алексея Репникова на пост главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, информация о том, что около 90 детей с Украины получили места в псковских школах и детсадах, и новость о том, что ситуацию с массовой гибелью рыбы в Опочецком районе взяли на контроль. Также СМИ цитировали мнение авторов Telegram-канала ПАИ о положении дел вокруг Запорожской АЭС» 

Псковское агентство информации стало источником информации для «Агентства Бизнес Новостей», Daily Moscow, SM-News, «Благовест инфо» и других. 

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