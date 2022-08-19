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Общество

Из каких средств оказывается помощь Бериславскому району, рассказал Антон Сергеев

Мы не собираемся перенаправлять бюджет Псковской области на Бериславский район, сказал советник губернатора региона Антон Сергеев в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Люди в Бериславском районе нуждаются во всём и очень благодарны за всё, что им привозят, рассказал Антон Сергеев. «Пока мы привезли только две фуры, а населения-то – порядка 100 тысяч, на всех этого не хватит. Сейчас центр добровольчества Алеси Михачевой будет централизованно собирать помощь, соответственно, кто захочет оказать содействие, просто граждане или бизнес, смогут централизованно привозить вещи, продукты, караван пойдёт. Конечно, будем помогать», – пообещал Сергеев.

«Это не значит, что мы бюджет Псковской области перенаправим на Бериславский район, – подчеркнул он. – Кое-кто уже начал об этом говорить: «Вот мы и так тут бедные, а ещё и помогаем совсем бедным. Кто бы нам помог?» На самом деле не так. Это внебюджетные источники, это федеральная помощь, но что-то, конечно, будем изыскивать в региональном бюджете. То есть с миру по нитке, везде немножко взяли и помогли чем смогли».

Видеоверсия интервью выйдет в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня, 19 августа, в 19:40.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

Чтобы определиться с основными направлениями работы в подшефном районе, делегация Псковской области посетила Херсонскую область, где подписала соглашение о сотрудничестве. Также псковская делегация привезла с собой гуманитарную помощь.

Добавим, что гуманитарную помощь из Псковской области активно выдают в Бериславе.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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