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О «Холопе», русском языке и Первом сентября – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

В молодёжном историко-культурном форуме «Истоки» в Псковской области приняли участие уже 300 человек, всего прошло три смены. А нынче на форум заезжают участники четвертой смены – «Школа русского языка». Василий Петряев отметил, что на эту смену прибудут филологи, блогеры, журналисты, будут участники, которым интересна тематика русского языка. Мероприятия организуются совместно с институтом имени Пушкина.

Русский язык – это настолько удивительная вещь! Я удивляюсь его многообразию всегда. Почему мы говорим «конешно», «яишница»? Но при том же сочетании букв ЧН никогда не говорим «конешность». Или «прошный». Только «конечность» и только «прочный». Подумать всегда есть над чем!

Ярмарка «Школьный базар» начнёт работать в Великих Луках сегодня, 22 августа. Она расположится на площади Рокоссовского, около Великолукского драмтеатра. Информация как нельзя кстати!

Неделя осталась до Первого сентября, и мы расспросили псковских V.I.P. какие чувства этот праздник в них вызывает? Ответы получили самые различные.

Премьерные показы спектаклей «Ночь печальна» и «Што-с» пройдут в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 24 и 25 августа.  О чём эти спектакли, ПАИ рассказало в новости. Открывайте и читайте!

Съемки продолжения отечественной комедии «Холоп» Клима Шипенко начались в кинодеревне Новоржевского района Псковской области. Скажу честно, мне и первый вариант не показался значительным, а тут уже – number two!

И наконец, ещё одна информация. Интеллектуально-развлекательный квест с элементами анимации и драматизации «От Петра I до Василия Шуйского: сквозь историю веков» провела для школьников, учителей и экспертов олимпиады команда ПсковГУ. Участники продемонстрировали свои знания об исторических событиях от петровского времени до эпохи Средневековья. Отправной точкой квеста стали Петровские бастионы, у стен которых школьников встретил сам Пётр I, его роль сыграл Павел Тимофеев. Вот это интересно. Потому что узнавать новое интересно всегда! Как говорил Рэй Бредбери, «если ты хочешь получить образование, иди в библиотеку»

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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