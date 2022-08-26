О поцелуях, прощении и звонках в полицию – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:55, 26 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

По погоде ушедшего дня предсказывали, какое будет бабье лето. Я так думаю, нормальное лето будет. Не на Таймыре живём.

А ещё вчера был день примирительного поцелуя. Психологи утверждают, что людям, чтобы чувствовать себя счастливыми, надо целоваться пять раз в день. А какой из них будет примирительный по счёту?

Депутат Госдумы РФ Сергей Бурлаков предложил ввести ограничение скорости электросамокатов до 20 километров в час для несовершеннолетних. У меня сразу родился вопрос: а почему только для несовершеннолетних? Понизьте скорость для всех! Это самокат, а не ковёр Алладина. Хотите двигаться быстрее? Сдавайте на права и пересаживайтесь на четыре колеса. Попробуйте со мной в комментах поспорить!

Хорошая задумка воплощается вновь. С 6 по 8 сентября в Псковской области пройдет XVI Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». На площадке традиционно соберутся специалисты библиотечной отрасли регионов России, ведущие деятели культуры, науки и образования, а также книгоиздатели, писатели и литературные критики. Представляете? В этот момент, пока нас там нет, формируются ни много ни мало литературные жанры…

Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков и в обратном направлении за два летних месяца составила 100%. Тоже хорошая новость. У перевозчика будет «звоночек», что необходимо дать больше составов. Иначе, как бы он понял?

Редко беру в «Хороший дайджест» криминальные новости. Жительницу Невеля суд оштрафовал за ложный вызов полиции! Вы только подумайте! Нам её теперь совсем не вызывать? А если ко мне ломились, а потом ушли? Полиция живёт исключительно за счёт налогов граждан. И штрафовать за вызов полиции – это нонсенс! Прекрасно понимаю, что есть среди населения люди, которые могут вызвать «скорую» или полицию ради развлечения. Но давайте не будем равняться на идиотов. Так или иначе, вы всё равно получаете деньги не от государства, а от этих людей, которые вас вызывают.

Напоследок расскажу, что ПАИ удалось взять интервью у продюсера и сценариста фильма «Холоп-2», который сейчас снимается в Псковской области. Почитайте секреты кино.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!