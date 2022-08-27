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Общество

О недельных итогах, уникальном грибе и барахолке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Блошиный рынок снова организуют в Пскове 3 сентября. Об этом сообщается в группе «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашаем участников: вы освободите шкафы, а кто-то сможет найти своё винтажное сокровище!» – отметили в центре. Блошиный рынок пройдёт с 10:00 до 15:00 на территории Центра туризма и творческих индустрий Пскова (улица Георгиевская, 4). А вдруг вы найдёте там то, о чём давно мечтали? Я один раз во время поездки нашёл на блошином рынке Санкт-Петербурга сахарницу и молочник, которые были у моих родителей во времена СССР. А потом то ли разбились, то ли потерялись…А тут увидел эту пару и так тепло на душе стало!  Вот, как бывает.

Выпускник Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) Даниил Иванов стал частью труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Новый артист будет занят в спектаклях «Пиковая дама» и «Год Жирафа». Уже 1 и 3 сентября Даниил Иванов выйдет на сцену в роли Нарумова в спектакле «Пиковая дама». Подробнее о новичке труппы читайте в новости.

В Полистовском заповеднике нашли редкий гриб, занесённый в Красную книгу, – ежовик коралловидный. Он съедобный, но лучше посмотреть на этот гриб на расстоянии. Почему? Мы рассказали об этом.

В Псковской области продолжает действовать бесплатный проезд в такси для некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны. Новый социальный сервис доступен гражданам Пскова и Великих Лук с 1 июля 2022 года. За два месяца услугой воспользовались восемь ветеранов, совершив 19 поездок. Граждане заказывали такси, чтобы отправиться в поликлинику, банк, баню и на дачу.

Очень хорошая новость. Старую водонапорную башню, которая стала кладбищем аистов в деревне Паколово в Новосокольническом районе, демонтировали. Сама башня давным-давно не нужна, а птицы падали внутрь и уже не могли выбраться.

Участники образовательной артековской программы «Черноморский экологический патруль» продолжают изучать основы биохимии человека вместе с преподавателями Псковского государственного университета. И, наверное, надо отдать должное преподавателям, поскольку биохимия – очень сложный предмет. Как у инженеров сопромат, так у медиков и биологов биохимия – сдашь этот предмет, можешь жениться. Рассказать о биохимии понятно для детей – дорогого стоит.

Телеканал «Первый Псковский» представляет новый авторский проект «Тема недели». Его автор и ведущий – журналист Александр Машкарин. В программе – все значимое и интересное, что происходит в регионе. Актуальные проблемы, важные события, комментарии экспертов и мнения псковичей. Первая программа уже вышла сегодня, а её повтор можно посмотреть в воскресенье, 28 августа, в 12.00. Включайте телевизоры.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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