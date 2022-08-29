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Общество

ПАИ на прошлой неделе цитировали больше других региональных СМИ

По итогам прошедшей недели (с 22 по 28 августа) Псковское агентство информации цитировали чаще других региональных СМИ. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

На втором месте по количеству цитат в предпоследнюю неделю лета – ГТРК «Псков». На третьем – телеканал «Первый Псковский». В списке лидеров по-прежнему остаются информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» и портал luki.ru. 

Что касается индекса цитируемости, на этой неделе первое место снова занял телеканал «Первый Псковский». Псковское агентство информации и местная лента новостей вернулись в тройку лидеров, сместив ГТРК «Псков» и luki.ru. Также на этой неделе в пятёрку лучших СМИ попало интернет-издание «КП-Псков». Федеральные издания заинтересовала новость региональной «Комсомольской правды» о том, что в Псковской области стартовали съемки фильма «Холоп-2». Добавим, что в десятку самых цитируемых также вошла интернет-газета «Псковская правда».

СМИ холдинга «Медиацентр 60» цитировали такие федеральные издания, как РИА ФАН, «Известия», «Агентство бизнес новостей», «АвиаПОРТ», информационное агентство «Красная весна» и другие.

В пятерку самых цитируемых новостей Псковского агентства информации попало сообщение о том, что познавательный эногастрономический фестиваль «Виноград» претендует на федеральную поддержку, и новость с пресс-конференции в медиацентре ПАИ о планах запустить авиарейс и автобусный маршрут из Пскова в Минск. 

Также другие СМИ заинтересовало заявление директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артема Тарасова о том, что рейсов из Пскова в Казань может не хватать, информация о старте съемок сиквела «Холопа» и о детях из Бериславского района, прибывших на отдых в Псковскую область.

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