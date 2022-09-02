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О Псковском Эрмитаже, «бабьем лете» и находке археологов – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

1 сентября в России отмечают День знаний. Этот праздник появился в советское время. Официально его ввели в 1984 году. Но, как говорится, поздравлять ученика или учителя с Днём знаний всё равно, что поздравить лошадь с началом осенне-полевых работ. Шутка. А если говорить серьёзно, хочется, чтобы детишки школу любили, чтобы шли туда с охотой и жадно впитывали самые разные знания. Если дети воротят нос, вероятно, мы, взрослые, что-то делаем не так?

На Европейскую часть России внезапно шагнула осень. Причём, самая поздняя осень. Со снегом. Он сегодня выпал в Мурманской области. А где-то прочитал, что арктические холодные массы начнут двигаться к югу и на Европейской территории «бабьего лета» может и не быть.

Инженерно-экономический лицей на улице Заслонова торжественно открылся в Великих Луках 1 сентября. Этот лицей  построили в рамках нацпроекта «Образование». В частности, в школе есть огромный спортивный комплекс, два бассейна, а инфраструктура для развития образования соответствует самым современным стандартам. Остаётся только порадоваться за учащихся. Особенно за тех, кто живёт неподалёку. Жить рядом со школой – мечта всех моих школьных годов. Не поверите, стоило расхотеть, как мечта сбылась. Живу в 100 метрах от школы, но уже не надо.

Кстати, сегодня после торжественного открытия первыми в лицей зашли первоклассники – 140 детей. Всего же здесь будет обучаться порядка 900 ребят.

В Печорских лесах грибов «хоть косой коси». Люди вёдрами собирают лисички. А они в сметане уж очень хороши! Могу сказать, что нам в каком-то смысле повезло. В некоторых районах России из-за малых осадков грибов почти не было.

Под зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове археологи обнаружили древнюю церковь Варлаама Хутынского Чудотворца. Как это произошло, читайте в новости ПАИ. Там же есть и пояснительные фотографии.

И напоследок. Интересная мысль посетила голову нашего президента Владимира Путина. Он предложил создать филиалы Третьяковки и Эрмитажа в регионах. Очень здравая мысль. Потому, что запасники этих музеев хранят такое огромное количество культурных ценностей, что хватит не на один и не на два музея. А сколько уже экспонатов продали! К примеру, Эрмитаж официально торговал экспонатами, если их в запасниках было больше, чем необходимо музею. А регионы могли на это великолепие посмотреть, только посетив наши столицы. Представьте Эрмитаж в Пскове! «Пуркуа бы и не па*»?

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

*Пуркуа бы и не па?» – искажёенная на русский манер фраза «pourquoi pas» – «почему бы и нет?»

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