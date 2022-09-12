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Общество

ПАИ и «Первый Псковский» стали самыми цитируемыми СМИ по итогам недели

Лидером по индексу цитируемости среди СМИ Псковской области по итогам прошлой недели (с 5 по 11 сентября) стал телеканал «Первый Псковский» с показателем 5,44.

По данным «Медиалогии», у Псковского агентства информации индекс цитируемости составляет 2,37 – это второе место в рейтинге. Замыкает тройку лидеров информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с ИЦ 1,88. На четвёртом месте в рейтинге находится ГТРК «Псков» (1,21), также в пятёрку лидеров вошёл портал Luki.ru (1,16).

На минувшей неделе телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации набрали одинаковое количество цитат – 31. На третьем месте, набрав на девять цитат меньше (22), расположился портал Luki.ru.

Информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с 21 цитатой заняло четвёртую строчку рейтинга, ГТРК «Псков» – пятую. Также в топ-10 вошла интернет-газета «АиФ-Псков».

Самые цитируемые новости Псковского агентства информации по итогам недели:

  1. Участник свадебного торжества разбился в ДТП в Псковской области.
  2. Между Петербургом и Псковом планируется запуск авиатакси.
  3. С 19 сентября Эстония закрывает границу для россиян.
  4. Строительство нового терминала в аэропорту Пскова могут начать раньше срока.
  5. Количество российских вин в супермаркетах выросло за два года вдвое.

Псковское агентство информации цитировали такие СМИ, как «Газета.Ru», «Невские Новости», «Новости Ленобласти», «Московский Комсомолец – Санкт-Петербург», «Астрахань-24», «АвиаПОРТ», «Акценты», Dp.ru, SM-News и другие.

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