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О детских целях, сборе на отдых и уникальном буфете – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. 

Сегодня главным хорошим событием можно считать встречу школьников-отличников с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках акции «Губернаторский дневник». Снова пили чай, непринуждённо разговаривали, интересовались делами друг друга. Школьники отвечали на вопросы Михаила Ведерникова и задавали ему свои. Например, Алиса Дульдиер на вопрос главы региона о том, кем юная отличница собирается стать в будущем, смело ответила, что стоматологом. И недолго думая добавила: «Или займу ваше место». Не надо так улыбаться! Молодец, девочка. Надо ставить правильные цели! А как проходило чаепитие, вы можете посмотреть в фоторепортаже.

Продолжение полюбившегося псковичам спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» можно будет увидеть в октябре. Спектакль-кабаре режиссёра Дмитрия Месхиева сыграли 38 раз за один сезон. По просьбам зрителей будет продолжение истории – «Паровоз. Вторая ходка». Дело в том, что спектакль состоит из арестантских и уголовных песен начала прошлого века, от «Цыплёнка жареного» до «Мурки». Согласитесь, это необычно для сцены театра, поэтому спектакль перенесли в театральный буфет. Ни один буфет мира не может похвастаться, что в нём 38 раз отыграли спектакль-кабаре, а буфет Псковского театра драмы может! Самое время подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Уже, получается, позавчера в Пскове прошла опера «Борис Годунов». И ПАИ рассказывало об этом подробным образом. А сейчас я предлагаю посмотреть на закулисье этого действа в ещё одном фоторепортаже.

В Пскове продают один рубль за миллион рублей. «Как так?» – спросите вы. Бракованные монеты ценятся за свою непохожесть на остальные монеты тиража. Для коллекционера редкие монеты с браком словно драгоценный кристалл среди пустой руды. Собиратели браков тщательно просматривают мешки с монетами в поисках отклонений от нормы. А у этой монеты заявлен полный раскол штемпеля. Я не нумизмат, не знаю, сколько это реально стоит. Знаю, что бракованные монеты ценят коллекционеры

Туристический сбор может стать бессрочным, каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа. С одной стороны, новость хорошая. Регион, вводящий сбор, получает дополнительный доход, но, с другой стороны, это удорожит поездки! Вот почему за рубежом туристический сбор берут только с приезжающих иностранцев, а у нас в стране хорошую идею вывернули, как полушубок, наизнанку и сбор берут со своих же? Когда душа просит праздника, кошелёк просит пощады! 

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.

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