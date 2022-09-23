ВИДЕООБРАЩЕНИЕ Михаил Ведерников: Происходят непростые, судьбоносные события

18:22, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» заявил о важности защиты интересов России.

«Происходят непростые, судьбоносные события. Наша страна сегодня нуждается в каждом, кто честно и смело защищает интересы нашей страны, нашего народа и будущее наших детей. С Божией помощью вместе мы справимся с любыми испытаниями. Как это уже не раз было в нашей истории. Берегите себя!» - сказал Михаил Ведерников.

Псковский губернатор также ответил на все вопросы жителей региона о частичной мобилизации. Он назвал критерии отбора при частичной мобилизации, рассказал, откуда взялась данная формулировка, и уточнил, кто не попадёт под частичную мобилизацию. Михаил Ведерников также пояснил, какие выплаты положены мобилизованным, и отметил, что они пройдут обучение перед отправкой в зону СВО. Кроме того, он разъяснил порядок вручения повесток. В заключение губернатор рассказал о фейках про мобилизацию.