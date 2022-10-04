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Общество

Почему псковички делают аборт: статистика и личные мотивы

Почему современная женщина прерывает беременность, из чего складывается эффективная профилактика абортов, как подготовиться к беременности, обсудили участники круглого стола в медиацентре ПАИ 4 октября. 

Как рассказала заведующая женской консультацией Ирина Цуканова, в 2021 году псковички сделали 763 аборта. В свою очередь психолог Псковского перинатального центра Наталья Колосова перечислила причины, по которым женщины не хотят рожать детей.

При этом отмечалось, что в составе женской консультации работает кабинет медико-социальной поддержки беременных, и около 20% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом.

  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол об абортах
    Фото: Андрей Степанов

Заместитель главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марина Заходнова подняла вопрос о том, что большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции.

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