Почему псковички делают аборт: статистика и личные мотивы

15:52, 04 октября 2022, ПАИ

Почему современная женщина прерывает беременность, из чего складывается эффективная профилактика абортов, как подготовиться к беременности, обсудили участники круглого стола в медиацентре ПАИ 4 октября.

Как рассказала заведующая женской консультацией Ирина Цуканова, в 2021 году псковички сделали 763 аборта. В свою очередь психолог Псковского перинатального центра Наталья Колосова перечислила причины, по которым женщины не хотят рожать детей.

При этом отмечалось, что в составе женской консультации работает кабинет медико-социальной поддержки беременных, и около 20% псковичек отказываются от аборта после беседы с психологом.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

























Заместитель главврача Центра общественного здоровья Псковской области Марина Заходнова подняла вопрос о том, что большинство родителей и учителей не готовы говорить с детьми о сексе и контрацепции.