«Он был самым странным»: псковичи закрывают грибной сезон

17:37, 14 октября 2022, ПАИ

Псковичи начали закрывать грибной сезон. Скромными результатами тихой охоты грибники делятся в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Как бы ни хотелось, но надо признать (и самое главное - осознать), что мой грибной «сезон-2022» закончен. Он был самым странным из тех, что я помню. Начался (для меня) рекордно рано 31 мая. Всё лето я была практически без грибов, но осенью лес сжалился и подарил мне почти месяц боровикового слоя», — рассказала псковичка.

Она подчеркнула, что, хотя сезон тихой охоты для себя и закрывает, лес все же посещать собирается: до первого снега. «Как знать, может, и найду ещё пару «шоколадок» на жарёху», — подытожила псковичка.

Другая подписчица группы поделилась фотографией крупных белых грибов и тоже отметила, что на этом, вероятнее всего, сезон закрывает. «Грибочки были очень трудовые, пройдено 23 км», — отметила она.

Напомним, что в этом сезоне грибники делились самыми разными находками в псковских лесах: «ведьмины круги», гриб весом почти в два килограмма, «лососёвый» гриб, гриб-гигант, артиллерийские снаряды времён войны и даже человеческий череп. Также после поездки за грибами у псковичей появился новый домашний питомец.